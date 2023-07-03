Завтрак, который сегодня утром ели участники Праздника песни и танца, содержит 764,23 килокалории и стоит 3,39 евро на человека. В этом году участники могут выбрать мясное либо вегетарианское меню, разработанное совместно с нутрициологами. Питание более 40 000 участников в течение 9 дней обойдется более чем в 3 млн евро из государственного бюджета, пишет портал Lsm.lv.

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Питание на одного участника праздника песни стоит 13,08 евро в день (10,80 евро без НДС). Если обед не съедается по месту проживания, то доставка еды в Межапарк, на стадион Daugava и в другие места, где проходят мероприятия, стоит на один евро больше.

Обеспечение питания участников — сложный процесс, признала представитель организаторов Инесе Сиксна.

"У нас в целом более 40 000 человек, но это, конечно, не каждый день. Каждый день количество участников разное. При этом больше всего участников, конечно, на эстраде Межапарка, и это самый большой вызов. Учитывая, что нагрузка велика, мы обеспечиваем участников достаточным количеством энергии, — рассказала она.- В меню есть также информация об аллергенах".

Участники могут и отказаться от питания, предложенного организаторами. "Например, если у них особенно жесткие ограничения в питании, или очень плотный график, когда люди не знают, успеют ли они поесть. Чтобы нам не приходилось готовить лишние порции, а потом выбрасывать еду", — рассказала Сиксна.

Участников Праздника песни и танца будут кормить и по месту размещения — в 70 рижских школах, где они ночуют. Полдники обеспечивает предприятие Sanitex, обеды — SIA Lucrum и управляющее заведениями общепита Daily SIA Baltic restaurants Latvia.

Наибольшую озабоченность на данный момент вызывает не приготовление пищи, а своевременная доставка обедов и нехватка рабочей силы.

"Я думаю, все видят, что происходит в Риге — дороги ремонтируются. Это вызовет сложности и во время Праздника песни, с учетом того, что сейчас в столице гораздо больше людей, чем обычно. Мы исследовали все потенциальные пути, рассчитали время, но каждый день попадаем в пробки", — рассказал член правления Baltic restaurants Latvia Гунтис Бредовскис.

У доставщиков еды есть специальные пропуска в места проведения мероприятий, но в движении по Риге у них никаких приоритетов нет.

Руководитель Рижского городского управления Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Раймондс Тукишс напомнил, что в жаркую погоду важно помнить о безопасности питания. За процессом приготовления и распространения еды будут следить сотрудники PVD, но часть ответственности должны взять на себя и сами участники Праздника песни и танца.

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"Если есть горячее блюдо, его нужно съедать сразу, пока оно еще теплое, а не оставлять на потом. Основное — это чистота рук и есть сразу", — сказал он.

Чтобы избежать мусорных куч из пластиковых бутылок, организаторы фестиваля предлагают как участникам праздника, так и зрителям брать на мероприятия многоразовые бутылки для воды. Вода будет доступна бесплатно.