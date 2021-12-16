"Плачу 700 евро и сам убираю". Рижанин недоумевает, почему он чистит тротуар, который принадлежит самоуправлению

Волдемарс Рутковскис из Риги, которому принадлежит частный дом в Межциемсе, выражает недоумение, почему он и другие владельцы частных домов должны убирать тротуары зимой.

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По словам рижанина, тротуар не является его собственностью, поэтому чистить его должен муниципалитет, которому он принадлежит.

"Мне такой порядок кажется весьма странным, — цитирует Рутковскиса Latvijas avīze. — Я плачу налог на недвижимость в размере 700 евро каждый год за свою собственность, и при этом бесплатно обслуживаю муниципальную собственность. Если уж это должен делать я, пусть самоуправление заплатит мне за уборку находящихся в его владении тротуаров".

Больше всего Волдемарс возмущен тем, что муниципальные снегоуборочные машины при чистке проезжей части сталкивают с нее снег на тротуар.

На вопрос, кто действительно должен убирать заснеженные тротуары — владельцы частных домов или самоуправление, — юридический советник отдела по социальным, экономическим и культурным правам бюро омбудсмена Инга Пеймане отвечает, что согласно статье 105 Конституции Латвийской Республики, Конституционный суд признает право органов местного самоуправления возложить на лиц обязательство по уборке территории общественного пользования, прилегающей к их недвижимому имуществу, посредством обязательных правил. Однако полностью перекладывать свои автономные функции на владельцев частной собственности самоуправление не может.

"Если муниципалитет решил делегировать свои автономные функции владельцам, он должен также взять на себя обязательства", — поясняет советник бюро омбудсмена.