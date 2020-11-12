Плачут дети, родители, учителя… "Удаленка" как новая школьная норма: путь к прогрессу или деградации?

Надеюсь, все это будет. Ведь обычно Закон создает общую рамку, а потом идут подзаконные акты, правила Кабинета министров, что в рамках этих законов можно и нельзя, а к ним — инструкции и рекомендации, как этим пользоваться и как понимать.

Нехватка учителей. В будущем новая норма поможет решить вопрос нехватки учителей. Например, у меня есть хороший программист, который может преподавать в рамках IT-программы не только у меня, но и, например, в Бауске. Для этого ему не надо быть ни в Риге, ни в Бауске. Или у меня есть знакомые, которые работают в Google в Швейцарии — до сих пор не было легальной возможности принять их на работу, потому что они — там, а школа — тут. Изменения в законе об образовании помогут это сделать.

Речь ни в коем случае не идет о лекции на 333 ученика — удаленное обучение не отменяет необходимости обратной связи. Можно разделить учеников на группы и преподавать каждой отдельно. Но время и силы на переезды уже сэкономлено, не тратятся и лишние средства… Тот же образовательный телеканал Tava Klase не надо воспринимать, как замену педагога — это лишь помощь в организации учебного процесса, чтобы он показал детям удачный кусочек, разобрал тему, дал задания, получил обратную связь…

Качество образования. Вопрос: а что мы считаем качественным образованием? Если мы считаем, что качественное образование учит ребенка пользоваться технологиями, дает навыки обучения в школе и за ее пределами, делать что-то самостоятельно, уметь подключиться к ресурсу, подать свою работу… Сидя в школе, этому не научишься. Но это тоже часть качественного образования — помимо знаний по математике, естествознанию, языкам, которые никто не отменял.

Пропорции "удаленки". В правильном соотношении для каждого возраста качество не должно пострадать, а должно лишь улучшиться. Поскольку за качество отвечают школы, надо обсудить нормы с ними — у всех ведь своя ситуация. Из моего опыта: 1-3 классы лучше обучать в школе. Им нужны базовые навыки: читать, работать с текстом, отбирать информацию. 4-6 классы — удаленка фрагментарно, в очень небольшом количестве, просто для опыта. 7-9 классы — процент можно увеличить, но не больше 30%, а лучше — 15-20%. 10-12 классы — вполне можно предлагать 40-50% "удаленки" в разных формах. К этому возрасту многие дети и так учатся дополнительно на разных онлайн-ресурсах.

Даже старшие классы ни в коем случае нельзя полностью держать на удаленке. Дети должны видеться, обмениваться опытом, взаимодействовать. Я видела, как старшие дети приходили в школу с "удаленки" — они готовы были обнимать друг друга. Особенно 12-е классы — это их последний год в школе, когда налаживаются важные связи, которые иногда идут потом всю жизнь. Им очень нужны совместные проекты с реальной групповой работой, праздники, экскурсии, походы. Это не менее важно, чем учеба.

Готовность к "удаленке". Технически большинство школ не готовы. Компьютеры и программное обеспечение устаревают очень быстро, а школы получают не самую новую технику. Большинство учителей — определенного возраста. Не все дружат с технологиями, у многих они вызывают раздражение, отчаяние, усталость, отторжение. Как провести весело и интересно урок-онлайн, как зажечь других, если ты ненавидишь гаджеты и тебя достали программы? Да, есть масса курсов от министерства и департамента, но общей ситуации усталости, ковида, тревожности все новое воспринимается тяжело.

Техобеспечение учеников — другая проблема. У некоторых дома старая техника, которая зачастую не тянет новые решения и методики. В итоге дети не могут полноценно выполнять нужные задания.