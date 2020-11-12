Плачут дети, родители, учителя… "Удаленка" как новая школьная норма: путь к прогрессу или деградации?

Сегодня Сейм планирует принять поправки к Закону "Об образовании". Удаленное обучение перестанет быть исключительной мерой на время пандемии и станет новой нормой очного школьного образования в Латвии. Родители подняли настоящую бурю в соцсетях: многие уверены, что государство перекладывает учебный процесс и его техническое оснащение на семью, и в итоге это приведет к деградации детей. Портал Delfi обратился за комментариями ко всем действующим лицам — представителям родителей, директорам школ и чиновникам сферы образования.
В начале своего правления глава министерства образования Илга Шуплинска "прославилась" заявлением, что у нее "нет ящика Пандоры, чтобы достать из него зарплаты учителям". Если на небольшую надбавку преподавателям деньги в итоге нашлись, то с началом пандемии и появлением новых поправок к Закону "Об образовании" знаменитый ящик все-таки раскрылся.
Многие родители, весной просидевшие почти три месяца с детьми на удаленном обучении, известие о новой норме восприняли очень эмоционально. Латвийских политиков обвиняют в "сознательной дебилизации общества", чтобы было легче управлять "темными массами". Сами политики не тратили много времени на обсуждение новых норм с обеспокоенными папами и мамами. Закон уже прошел первое чтение, а поскольку его рассматривают в срочном порядке, уже после второго чтения он будет принят.
Краткое содержание поправок выглядит так. Удаленное обучение — это "часть очного учебного процесса, когда школьники учатся, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, не находясь с педагогом физически в одном помещении или месте". Техническое оборудование школы возлагается на самоуправления. Они же должны помочь родителям, которые сами не в силах купить детям необходимое оборудование. При этом бюджеты самоуправлений в этом году резко сократили, поэтому трудно представить, какая будет реакция, если родители выстроятся в очередь за компьютерами для детей. За качество процесса образования отвечают школы. Министерство надзирает за процессом и направляет его.
"Удаленка" в законе — катастрофический социальный раскол!
Елизавета Кривцова, депутат Юрмальской думы ("Согласие"), правозащитник, член движения Vecāku balss и мама двух детей
"Я — за включение удаленного образования в систему, потому что технологии — неотъемлемая часть будущего, — пояснила Елизавета Кривцова Delfi. — Но его внедрение требует системного, научно обоснованного подхода и обсуждения со всеми участниками, а не пандемийной спешки. Мы с группой родителей Vecāku balss участвовали в заседаниях парламентской комиссии по образованию. Нас не услышали. У Министерства образования есть свой Консультативный совет, куда нас не включают. Нам сообщили, что по опросам Edurio, большинство родителей — за "удаленку". На наши аргументы по существу ответа нет. Наши претензии:
- нет методик, не хватает техники, дети и учителя не обладают нужным для удаленного обучения уровнем работы в дигитальной среде;
- родители не могут и не хотят совмещать свою основную работу с работой педагога по ночам;
- дети устали от бесконечных "зумов" и "тимсов", которые "виснут" и "глючат" — они хотят живого общения с одноклассниками и своими учителями;
- удаленное обучение позволит министерству образования прикрыть вопиющую нехватку учителей: педагогу, смотрящему в глазок видеокамеры, все равно, вещает он для 30 или для 333 учеников, но как он проверит, все ли дети поняли, — где обратная связь?
- удаленное обучение и учитель по телевизору позволят увеличить классы и сэкономить на финансировании школ, но где в нем индивидуальный подход и личность?
По закону "Об образовании", компьютерами должны обеспечивать самоуправления. Когда норму принимали, имелись в виду IT-классы в школах. Тогда никто не думал, что гаджет потребуется каждому ученику и учителю. У министерства была идея перевесить это на родителей — она не прошла. Теперь любой родитель имеет право потребовать компьютер для своего ребенка, даже если семья не признана малоимущей. Это базовая единица для доступа к образованию. Я считаю, родителям так и надо сделать! Если школа или самоуправления не выделят — требовать через административный суд.
Все дети должны иметь четкую гарантию качества образования. Иначе наше общество ждет не только массовая необразованность следующего поколения, но и катастрофический по своему масштабу социальный раскол.
Исчезнет социальный лифт, который позволяет детям даже из самых неблагополучных и нуждающихся семей пробиться наверх, добиться успеха и развивать свое государство".
Удаленная форма — это не учитель издалека, а самостоятельная работа
Министерство образования и Департамент образования Рижской думы. На фото — министр образования Илга Шуплинска.
Министерство образования так и не ответило конкретно на вопросы Delfi, прислав лишь аннотации поправок к Закону об образовании. В них сказано: со всеми образовательными институциями и родителями нововведение обсуждалось.
Летом, когда идея "новой нормы" только возникла, сама Илга Шуплинска на вопрос Delfi об "удаленке" ответила так:
Это не означает, что ребенок сидит дома, а учитель дает ему задания откуда-то издалека — самостоятельная работа может проводиться в библиотеке, на улице и в другом помещении, не связанном со школой. Важно, чтобы ребенок научился сам понимать задание, решать проблему, доводить ее до конца, улучшать свои навыки работы с компьютером… Ведь этот ребенок окончит школу и пойдет учиться в вуз или выйдет на рабочий рынок — там все эти навыки очень нужны".
Представитель Рижской думы Индра Вилде сообщила Delfi, что специалистов Управления образования Департамента образования культуры и спорта и руководителей школы о подготовке нововведения информировали в августе и сентябре на семинарах и презентациях. Цель поправок — юридически закрепить часть удаленного обучения.
Вилде утверждает, что "определение удаленного образования никоим образом не заменит очного обучения и доступного с ним качества. Должны быть созданы условия для обеспечения качественного удаленного обучения в сочетании с самостоятельным обучением школьников — покупка IT-инструментов, обучение работе с ними как преподавателей, так и учащихся".
По сведениям Вилде, сегодня школы получают методическую помощь. Продолжается закупка нужного оборудования. Школы обеспечены могут использовать образовательные платформы. В сотрудничестве с Центром компьютерных наук и Microsoft Latvia повышается квалификация учителей в использовании всех цифровых инструментов. Изданы рекомендации по дистанционному обучению в группах 7–12 классов в школах Рижского самоуправления.
Само по себе удаленное обучение — не зло, но требует проработки
Наталья Рогалева, директор 34-й средней школы, реализующей программу для нацменьшинств.
Чрезвычайная мера или потребность? Само по себе удаленное обучение — не зло, а требование времени, связанное с глобализацией и развитием технологий, мобильностью родителей и детей. Дети должны владеть технологиями и уметь учиться самостоятельно, а не только, когда преподаватель "стоит над душой" и без конца к ним обращается, ведь в перспективе их ждут разные формы учебы в вузе и работа. Но ни в коем случае нельзя это практиковать постоянно или даже как половину учебного процесса. Вопрос, в каком процентном соотношении и в каких классах вводится "удаленка" должен быть согласован со школами и родителями — пока такого не было.
Пока новая норма принимается в ситуации, когда необходимо легализовать то, что уже произошло. Например, в моем положении о школе, утвержденном Рижской думой, написано, что я могу реализовывать определенные очные программы обучения.
Надеюсь, все это будет. Ведь обычно Закон создает общую рамку, а потом идут подзаконные акты, правила Кабинета министров, что в рамках этих законов можно и нельзя, а к ним — инструкции и рекомендации, как этим пользоваться и как понимать.
Нехватка учителей. В будущем новая норма поможет решить вопрос нехватки учителей. Например, у меня есть хороший программист, который может преподавать в рамках IT-программы не только у меня, но и, например, в Бауске. Для этого ему не надо быть ни в Риге, ни в Бауске. Или у меня есть знакомые, которые работают в Google в Швейцарии — до сих пор не было легальной возможности принять их на работу, потому что они — там, а школа — тут. Изменения в законе об образовании помогут это сделать.
Речь ни в коем случае не идет о лекции на 333 ученика — удаленное обучение не отменяет необходимости обратной связи. Можно разделить учеников на группы и преподавать каждой отдельно. Но время и силы на переезды уже сэкономлено, не тратятся и лишние средства… Тот же образовательный телеканал Tava Klase не надо воспринимать, как замену педагога — это лишь помощь в организации учебного процесса, чтобы он показал детям удачный кусочек, разобрал тему, дал задания, получил обратную связь…
Качество образования. Вопрос: а что мы считаем качественным образованием? Если мы считаем, что качественное образование учит ребенка пользоваться технологиями, дает навыки обучения в школе и за ее пределами, делать что-то самостоятельно, уметь подключиться к ресурсу, подать свою работу… Сидя в школе, этому не научишься. Но это тоже часть качественного образования — помимо знаний по математике, естествознанию, языкам, которые никто не отменял.
Пропорции "удаленки". В правильном соотношении для каждого возраста качество не должно пострадать, а должно лишь улучшиться. Поскольку за качество отвечают школы, надо обсудить нормы с ними — у всех ведь своя ситуация. Из моего опыта: 1-3 классы лучше обучать в школе. Им нужны базовые навыки: читать, работать с текстом, отбирать информацию. 4-6 классы — удаленка фрагментарно, в очень небольшом количестве, просто для опыта. 7-9 классы — процент можно увеличить, но не больше 30%, а лучше — 15-20%. 10-12 классы — вполне можно предлагать 40-50% "удаленки" в разных формах. К этому возрасту многие дети и так учатся дополнительно на разных онлайн-ресурсах.
Даже старшие классы ни в коем случае нельзя полностью держать на удаленке. Дети должны видеться, обмениваться опытом, взаимодействовать. Я видела, как старшие дети приходили в школу с "удаленки" — они готовы были обнимать друг друга. Особенно 12-е классы — это их последний год в школе, когда налаживаются важные связи, которые иногда идут потом всю жизнь. Им очень нужны совместные проекты с реальной групповой работой, праздники, экскурсии, походы. Это не менее важно, чем учеба.
Готовность к "удаленке". Технически большинство школ не готовы. Компьютеры и программное обеспечение устаревают очень быстро, а школы получают не самую новую технику. Большинство учителей — определенного возраста. Не все дружат с технологиями, у многих они вызывают раздражение, отчаяние, усталость, отторжение. Как провести весело и интересно урок-онлайн, как зажечь других, если ты ненавидишь гаджеты и тебя достали программы? Да, есть масса курсов от министерства и департамента, но общей ситуации усталости, ковида, тревожности все новое воспринимается тяжело.
Техобеспечение учеников — другая проблема. У некоторых дома старая техника, которая зачастую не тянет новые решения и методики. В итоге дети не могут полноценно выполнять нужные задания.
Нужны методики. Сейчас каждая школа поступает в меру своего понимания, но есть рекомендации министерства для особого положения, как лучше организовать процесс. Например, рекомендуют не меньше 30% уроков онлайн, а не просто присылать задания.
Родители. По письмам и звонкам в школу я вижу, что довольно большой процент родителей пытается поддерживать своих детей: помогать, разъяснять… Но понятно, что у родителей есть своя работа — взваливать на них еще занятия с ребенком не совсем правильно. Их этому не обучали и не готовили, они устают, раздражаются, ссорятся со своим ребенком — это не способствует благополучию в семье.
Принимать сейчас или отложить? Сейчас есть хороший повод принять поправки. Но нужны будут сразу подзаконные акты, чтобы школы не увлекались, а очная программа не превратилась в программу удаленного обучения… Я не сторонник теорий заговоров. Не верю в то, что некая элита хочет свести к минимуму знания, умения и развитие народа. В конечном счете их дети будут встречаться на улице с нашими. И если наши дети будут маргинализированы, то детям элиты будет небезопасно ходить по улицам. Небольшие периоды "удаленки" научат детей тому, чему мы очно их не научим. Но любой опыт должен рождаться очень постепенно, а сейчас он упал на детей и родителей сразу, в большом объеме и без подготовки — придавил. Отсюда и паника. Надо успокоиться и делать максимально возможное на пользу наших детей.
Хорошему учителю можно верить больше, чем премьер-министру
Андрис Приекулис, директор 3-й Рижской государственной гимназии
Чрезвычайная мера или потребность? Как член ассоциации директоров школ, я был информирован о готовящихся поправках. И согласен, что они нужны. Ведь как бы правительство ни надеялось, что чрезвычайная ситуация продлится до 9 декабря, мне ясно, что до Рождества для школ вряд ли что-то изменится. А скорее — до весенних каникул. Ведь на разработку вакцины нужен минимум год, а лучше полтора. Понятно, что в законе должна быть отражена эта ситуация, чтобы наше образование вообще было законным.
Если заглянуть за рамки пандемии, то в компетентностной реформе рядом с требованиями к каждому учебному предмету прописаны и навыки, которые ребенок должен освоить. Среди них — владение технологиями и самообразование. Для этого мы с начала года приняли модифицированную модель А: перестроили учебный процесс так, чтобы "удаленный день" был "блуждающим": на одной неделе — понедельник, на другой — вторник и т. д. Получается обязательная индивидуальная работа по разным предметам.
"Удаленка" также может стать удобным способом учиться детям, которые из-за болезни сидят дома. Во времена гриппа таких по 5-10 в классе. Если учителя подготовить и оснастить должным образом, он мог бы включить камеру и преподавать на всех. Тогда бы дети с симптомами не шли в школу.
Пропорции "удаленки". В гимназии учатся дети с 7-го класса — им бы я "удаленку" сохранять не стал: сейчас они только пришли в школу из разных других школ, не успели создать коллектив, как их уже по домам отправили. С 7 по 9 класс надо заложить основы и очень постепенно подводить ребенка к умению самостоятельно работать. Сейчас это все буквально обрушилось на школы, в итоге во время собраний-онлайн плачут дети, плачут родители, которые не готовы брать функции преподавателей и надзирателей, которым не нравится, что ребенок большую часть дня прикован к компьютеру.
Готовность. Учителя вообще все время плачут: многим тяжело дается удаленка и компьютерные навыки далеки от идеала. Конечно, с марта они стали гораздо более опытными. Каждую неделю мы устраиваем онлайн-семинары, на которых учителя задают вопросы — мои заместители работают на поддержку. Но на что мы не можем повлиять: нашим компьютерам по семь с половиной лет. Пока ни одного нового не пришло. Шуплинска говорит, что все будет, но когда?
Каждой школе нужны современные компьютеры с веб-камерами и программами, которые надо своевременно обновлять. В Вентспилсе учителям портативные компьютеры меняют раз в три года! Рига купила лицензию Microsoft — отлично. Мы работаем в Microsoft Teams, но почему нам не дали Microsoft Teams Pro? Пока у нас на эту тему новая Рижская дума ничего не спрашивала.
Учителя начали с нуля разрабатывать и осваивать навыки мотивации детей для учебы на удалении. Мы просим их каждую неделю собираться в Microsoft Teams и делиться опытом работы, помогать друг другу и обогащать. Те, кто сидят в министерских креслах, мало в этом понимают — они не практикующие учителя. Методики надо развивать шаг за шагом. Мне кажется, мы уже лучше, чем были в марте.
Качество образования. В ситуации пандемии об этом трудно говорить — если мы достигнем оптимального уровня 6-8, уже будем счастливы. Для этого дети должны быть очень самостоятельными, иметь поддержку семьи и техника. Если этого нет — хорошо, если достигнем необходимого уровня. Ругать детей в такое время за уровень нельзя. На будущее надо думать, как этот провал компенсировать. Я предлагаю по решению родительских собраний после 31 мая организовать детям дополнительные две недели учебы по тем предметам, по которым они недоучились — физика, математика, язык (особые провалы я жду именно в точных науках), чтобы родители не должны были платить репетиторам.
Родители. Их мнения очень разные. Были такие, кто в мае объявил: я устал от своих детей. И я могу это понять. Они должны делать свою работу, а из соседней комнаты им: а как то, а как это? С ума сойти можно! Большинство родителей гимназии мотивированы, для них образование ценность, но проблем хватает. Есть "лишние дети" и дети, от которых родители откупаются деньгами, а сами ничего не хотят делать.
Принять сейчас или отложить? Сейчас надо узаконить тот процесс, который уже идет. И оказать помощь школам и родителям. Поверьте, мы хотим для наших детей все самое лучшее. У нас много выдающихся учителей, а хорошему учителю можно верить больше, чем премьер-министру.
А может, только удаленка?
Тем временем, 11 ноября другое общество Vecāki par labāku izglītību ("Родители за лучшее образование") подали в Комиссию по правам человека Сейма законопроект "О праве на жизнь" (Dzīvības likums) — об ограничении очного посещения школы. По мнению этих родителей, придумав в разгар пандемии сохранить очное обучение для учеников 1-6 классов, министры подвергли риску жизни педагогов, родителей, бабушек и дедушек.
"Статья 111 Конституции Латвийской Республики налагает обязанность защиты здоровья человека, а статья 93 провозглашает право на жизнь, — напоминают родители. — Введение Конституции призывает заботиться не только о себе, но и о своих близких, а также об общем благе общества за счет ответственного отношения к другим. Университетами Беркли, Принстона и другими научно доказано, что инфекция Covid-19 распространяется в образовательных учреждениях через бессимптомно больных несовершеннолетних и заражает пожилых родственников и учителей…
Указание некоторым членам семьи продолжить очное обучение противоречит возможности обеспечения здоровья для других членов семьи из групп риска. Центр профилактики и контроля заболеваний требует, чтобы обучение не проводилось очно, но чиновники угрожают ответственным родителям вмешательством социальных служб, если те будут создавать препятствия для очного обучения детей… Кабинет министров не может договориться о приостановке очного обучения, но поскольку Конституция требует от законов защиту права на жизнь, значит, Сейм должен принять соответствующий нормативный акт".
Общество предлагает полностью отменить очное обучение в школах на весь период чрезвычайной ситуации в Латвии и назначить учителям и родителям пособия на каждого ребенка, учащегося в 1-6 классах. По мнению авторов законопроекта, благодаря этому Закону, дети не будут виновниками в чьей-то смерти, а Латвия выиграет жизни своих жителей.