План иммунизации от Covid-19: Латвия заключила договор о поставке вакцин с тремя производителями

Вакцина от Covid-19 сначала будет доступна в очень ограниченном количестве, предупреждают специалисты, ответственные за иммунизацию населения Латвии. Учреждения рассчитывают, что первая партия поступит в первом квартале 2021 года. Это произойдет при условии, если хотя бы один из производителей к тому времени сможет пройти процедуру регистрации вакцины в Европейском агентстве лекарств.

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На данный момент Европейская комиссия заключила пять договоров о поставке вакцин от Covid-19, рассказала директор департамента здоровья общества Министерства здравоохранения Санта Ливиня. Кроме того, сейчас в процессе переговоры с производителем вакцин Moderna, заявившем о 95% эффективности своего препарата. Латвии с момента заключения договора между ЕК и производителем даются пять дней, чтобы решить, будет ли она участвовать в общей закупке конкретной вакцины. По словам Ливини, Латвия уже согласилась закупить три вакцины - AstraZeneka, Johnson&Johnson и Pfizer.

Однако эти вакцины станут доступны только, если смогут пройти процесс регистрации в Европейском агентстве лекарств. Ливиня и директор Государственного агентства лекарств Свенс Хенкузенс предупредили, что, скорее всего, не все компании смогут пройти процедуру, поэтому не факт, что заключенные договоры будут реализованы. Хенкузенс указал, что в Европе начат процесс регистрации трех вакцин.

“Обычно регистрация занимает год”, - указал директор агентства, допустив, что в нынешних чрезвычайных условиях на рассмотрение документации уйдет два месяца. В процессе регистрации задачей специалистов будет убедиться в безопасности и эффективности вакцины. “Всё очень зависит от качества документации. Может быть так, что будет не хватать какой-то информации, документацию вернут коммерсанту”. Сколько времени потребуется коммерсанту для уточнения не известно, поэтому точно предсказать как скоро вакцина будет доступна пока сложно, отметил Хенкузенс.

Глава Государственного совета иммунизации Даце Завадска считает, что вакцина будет, и она сможет положить конец “саге Covid-19”. Специалисты рассчитывают, что вакцины смогут предотвратить смерти от коронавируса, тяжелый ход болезни, необходимость в госпитализации и, возможно, среднетяжелый ход болезни. О полном предотвращении трансмиссии болезни пока нет речи, отметила Завадска.

“Сначала вакцину получит 3% населения, чтобы предотвратить урон”, - сказала председатель совета. Так как доступность вакцин будет сначала ограничена, первыми их получат люди из групп риска. В случае Латвии это медики, затем работники и жители учреждений социального ухода. Потом по возможности все жители старше 60 лет, сказала Ливиня. Когда доступность вакцин станет лучше, придет очередь людей с хроническими заболеваниями, работников оперативных служб и работников образовательных учреждений. Дальнейшее будет зависеть от доступности вакцин. На данный момент Латвия запросила количество вакцин, достаточное для иммунизации 800 000 человек.

Говоря об эффективности вакцин, Завадска указала, что понятие эффективности можно будет применить только после того, как вакцина попадет в население. “Реальная жизнь не так чудесна [как клинические испытания]. 70% это очень хорошая эффективность, так как сначала мы надеялись на 50%”, - сказала глава совета, комментируя новость о 70% эффективности вакцины AstraZeneka. Первая надежная информация об эффективности вакцин станет доступна после регистрации препаратов.