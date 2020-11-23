План иммунизации, сухпаек для школьника и протест мастеров красоты. Главное о Covid-19 на 23 ноября

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) выступает за ужесточение ограничений Covid-19, Латвия представила план иммунизации населения, а мастера педикюра, маникюра и косметологи вышли на пикет. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 23 ноября.

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Цифры. В Латвии за сутки выявлены 116 новых случаев Covid-19, девять человек скончались. Доля положительных результатов составил 5,1%. Число пациентов в больницах продолжает расти — теперь там лечатся 437 больных.

В Литве — 1192 новых случая Covid-19, скончались шесть человек. В Эстонии — 232 новых случая.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на 23 ноября в Европе зарегистрированы 12 051 640 случаев Covid-19 и 293 544 смертей.

Необходимо усилить ограничения, указал после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он опасается перегрузки больниц. Ограничения могут быть пересмотрены 24 ноября на заседании Кабинет министров и Совета кризисного управления.

Латвия представила план иммунизации населения от Covid-19. Утро понедельника началось с хорошей новости — вакцина производства AstraZeneka, на которую рассчитывает Латвия, показала 70% эффективности. Сейчас в Европе начат процесс регистрации вакцин, Латвия заключила договор о закупке трех вакцин. Если все сложится благополучно, то одна из этих вакцин станет доступна Латвии в небольшом объеме уже в начале 2021 года. Первыми ее получат медики.

Даугавпилсская больница предупреждает, что больным Covid-19 бездомным, нарушающим эпидемиологические меры безопасности больницы может грозить принудительная изоляция. Больные люди самовольно покидают больницу, а потом возвращаются в состоянии алкогольной интоксикации в вытрезвитель, таким образом, увеличивая риски распространения коронавируса.

Covid-19 затронул 68 учебных заведений Риги. Болеют 25 учеников, 58 учителей и 15 технических работников. Две школы работают удаленно — Рижская Золитудская гимназия и Рижская Страздумуйжская школа — центр развития.

Удаленная учеба делает детей легкой добычей преступников, совершающих преступления на сексуальной почве. Начальник Госполиции Арманд Рукс рассказал, что жертвы половых преступлений становятся все моложе, и причина кроется в развитии технологий — чаще всего детей преступники подкарауливают в интернете. А социальная изоляция, удаленная учеба и эпидемия способствуют этому.

Мастера красоты вышли на пикет, требуя разрешить им работать во время чрезвычайной ситуации. Ранее правительство разрешило работать парикмахерам, но не мастерам по маникюру, косметологам и другим мастерам красоты. Латвийская ассоциация специалистов по уходу за красотой, Ассоциация косметологов и Совет экспертов по туризму и уходу за красотой считают, что запрет оказывать услуги по уходу за красотой во время ЧС оставляет без средств к существованию тысячи людей и способствует росту теневой экономики, с которой боролись ассоциации в последние годы.

История дня. Продуктовые пакеты на неделю, которые школы выдают своим ученикам на дистанционном обучении, — одна из самых горячих тем родительских пабликов в соцсетях. Delfi попросили медсестру и диетолога проанализировать содержимое пакетов.