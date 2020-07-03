В четверг, 3 июля, Сейм утвердил План национального развития Латвии с 2021 по 2027 год. Согласно документу, страна ставит себе амбициозные цели во многих сферах экономической и общественной жизни. Каковы в итоге будут успехи — предсказать трудно, особенно учитывая тот факт, что план на предыдущую семилетку (2014-2021), по итогам отчетов выполнен лишь на 61%. Портал DELFI изучил одобренный депутатами документ и предлагает ознакомиться с наиболее актуальными задачами, которые Латвия поставила себе на ближайшие годы.

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Реализация всех заявленных инициатив и целей требует вложения более 40 млрд евро, а это в четыре раза больше, чем доступно из госбюджета сейчас (14,5 млрд евро).

В целом документ наметил четыре главных направления развития Латвии — достижение равных возможностей, повышение продуктивности и доходов, рост социального доверия и региональное развитие. Также указывается, что особую роль в развитии страны будет играть национальная идентичность, причем проживающую за рубежом диаспору необходимо считать частью латвийского общества.

План национального развития: чего Латвия хочет добиться за семь лет