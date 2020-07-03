В четверг, 3 июля, Сейм утвердил План национального развития Латвии с 2021 по 2027 год. Согласно документу, страна ставит себе амбициозные цели во многих сферах экономической и общественной жизни. Каковы в итоге будут успехи — предсказать трудно, особенно учитывая тот факт, что план на предыдущую семилетку (2014-2021), по итогам отчетов выполнен лишь на 61%. Портал DELFI изучил одобренный депутатами документ и предлагает ознакомиться с наиболее актуальными задачами, которые Латвия поставила себе на ближайшие годы.
Реализация всех заявленных инициатив и целей требует вложения более 40 млрд евро, а это в четыре раза больше, чем доступно из госбюджета сейчас (14,5 млрд евро).
В целом документ наметил четыре главных направления развития Латвии — достижение равных возможностей, повышение продуктивности и доходов, рост социального доверия и региональное развитие. Также указывается, что особую роль в развитии страны будет играть национальная идентичность, причем проживающую за рубежом диаспору необходимо считать частью латвийского общества.
План национального развития: чего Латвия хочет добиться за семь лет
- Уровень удовлетворенности жизнью по ситуации на 2018 год среди населения составлял 73,6%. Согласно плану, необходимо, чтобы к 2024 году этот показатель составил 77%, а к 2027 году — 81% от общего числа опрошенных жителей.
- В 2015 году 88,9% опрошенных латвийцев заявили, что они испытывают гордость за принадлежность к Латвии. План предусматривает, что к 2024 году аналогично настроенных жителей станет уже 92%, а к 2027 году 95% населения будут горды быть частью Латвии.
- Индекс Джини (чем меньше его процент, тем в меньшей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения) должен снизиться с показателя в 35,6% за 2018 год до 34% в 2024 году и до 30% — в 2027-м.
- Удовлетворенность тем, как действует демократия в Латвии: с нынешнего показателя в 41% жителей — до 43% в 2024 году и 45% в 2017 году.
- Индекс политического доверия: если сейчас лишь 18,2% доверяют действиям Сейма, то к 2027 году доверять парламентариям должен каждый четвертый (25%). Министрам в 2027 году, согласно прогнозу в плане, будут доверять 28% латвийцев (сейчас — 21,4%), а уровень доверия политическим партиям вырастет почти на треть — с нынешних 10,8% до 15,4%.
- Также планируется существенное сокращение уровня преступности — примерно на 10%. Если в 2018 году было зарегистрировано 225,3 преступления на 100 000 населения, то к 2027 году показатель должен сократиться до 204,5 преступлений на 100 000 населения.
- Количество прожитых в добром здравии (то есть до наступления серьезных проблем со здоровье) лет для среднестатистического латвийца, согласно плану, вырастет до 53 лет для мужчин и 55 для женщин. В 2017 году этот показатель составлял 50,6 и 52,2 года соответственно.
- К 2024 году 80% пациентов в Латвии будут довольны качеством предоставляемых услуг здравоохранения. Промежуточный результат к 2024 году — 78% довольных пациентов. Сейчас официальный показатель составляет 76,2%.
- Сейчас процент чрезмерно употребляющих алкоголь латвийцев трудоспособного возраста составляет 40%. Власти намерены сократить этот показатель до 39% в 2024 году и до 38,2% в 2027 году.
- Удельный вес постоянных курильщиков трудоспособного возраста, согласно плану, снизится с 26,2% в 2018 году до 25,5 в 2024 году и до 24,7% в 2027 году.
- Если в 2018 году уровень самоубийств в Латвии составлял 15,5 случаев на каждые 100 000 населения, то к 2027 году он должен будет сократиться до 15,0 случаев, прогнозируют авторы документа.
- Должно вырасти число реэмигрантов — латвийцев, которые решили вернуться на родину после периода жизни за рубежом. По ситуации на 2018 год таковых насчитывалось 4852, а к 2024 году должны вернуться уже 6000 человек. Ранее фигурировала цифра в 8000 человек.
- Число взрослых латвийцев, для которых латышский не является родным, но которые разговаривают на этом языке, должно вырасти до 84% в 2027 году. Для сравнения, в данных за 2016 год указывается, что латышским владели 81,5% жителей, не считающих его родным языком. Промежуточный показатель — 82,5 в 2024 году.
- К 2027 году в Латвии должно остаться 8,5% латвийцев, получающих меньше суммы минимального дохода. В 2017 году таковых в Латвии насчитывалось 8,9% от общего числа.
- Часть доходов, которую приходится тратить на уплату долгов и погашение кредитов, уже к 2024 году должна сократиться до менее чем 30% об общей суммы, которую получает человек. В 2018 году на долги приходилось 34,1% от доходов среднестатистического латвийца.
- Уровень переработки бытовых отходов в Латвии в 2027 году достигнет отметки в 60%. Для сравнения — сейчас этот показатель вдвое меньше, лишь 27%. При этом план содержит прогноз, что уже к 2024 году данный уровень будет поднят до 55%.
- 28% населения в возрасте от 15 до 74 лет к 2027 году будут вести достаточную с медицинской точки зрения физическую активность — как минимум два раза в неделю заниматься по 30 минут. Согласно официальным данным двухлетней давности, пока что в Латвии этот показатель составляет 25,4%.
- Вырастет и число латвийцев, участвующих в коллективах художественной самодеятельности при центрах культуры: с нынешних 66,2 тысяч человек до 69 тысяч человек в 2027 году.
- Существенно вырастут к 2027 году и суммы, которые латвийцы тратят в ходе многодневных поездок за рубеж: с 517 миллионов евро в 2018 году до 540 миллионов евро в 2027-м.