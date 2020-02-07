План национального развития до 2020 года: самые большие сложности с демографией

План национального развития с 2014 по 2020 год по многим статьям выполнен на 70%, но с 2016 года сфера демографии застопорилась и, возможно, цели плана в этой сфере не будут достигнуты, сообщает агентство LETA.

Директор Центра межведомственной координации Петерис Вилкс рассказал, что в плане на 2014 — 2020 год был указан довольно амбициозный план по увеличению роста рождаемости. Государство должна было поднять показатели с 23 000 младенцев в 2014 году до 28 000 в 2020 году. Эта цель, скорее всего, не будет достигнута.

Еще в 2017 году центр указал, что страна может не достигнуть цели. Вилкс сказал, что изначально на нужды демографии было запланировано выделить 287,9 млн евро, но в итоге демография получила 184,9 млн евро, то есть, 64,2% от изначально запланированного объема. Абсолютное большинство этих денег являются национальным финансированием.

"Прежний прогресс показателя рождаемости показывал, что страна успешно осуществляла стимуляцию рождаемости, так как до тех пор каждый год число новорожденных было больше, чем в предыдущий год. Однако с 2016 года показатели практически не изменились", — писал тогда Центр межведомственной координации.

Прогноз будущего в Плане национального развития, по большому счету, основывался на предположении, что вырастет число семей с двумя и больше детьми. С 2014 года этот показатель не меняется и является одним из самых низких среди стран ЕС.