План нового главы Минздрава: бюро по управлению вакцинацией, эксперты из других стран и, возможно, помощь армии

С учетом того, что вакцинация от Covid-19 является проектом национального масштаба и значения, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сегодня предложит партнерам по коалиции создать надзорный совет по вакцинации под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Об этом министр заявил на Латвийском радио.

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"Я призываю партнеров по коалиции принять соответствующее решение в правительстве уже на этой неделе — сформировать надзорный совет по этому проекту под руководством премьер-министра на политическом уровне", — сказал Павлютс.

Он предложит сформировать бюро по управлению вакцинацией и нанять на работу людей, которые будут работать исключительно с этим проектом — опытных специалистов по управлению проектами и общественным связям, ИТ-специалистов, которые могли бы оперативно работать в меняющихся условиях.

Также будут приглашены консультанты из тех стран, где имеются необходимые профессионалы в сфере логистики, медицины, коммуникаций и информационных технологий.

Отвечая на вопрос о привлечении армии, министр заявил, что "все возможные знания, имеющиеся в Латвии, должны быть использованы в реализации таких сложных проектов". Здесь могут быть полезны навыки планирования и логистические возможности армии, о чем Павлютс планирует говорить на этой неделе с министром обороны Артисом Пабриксом.