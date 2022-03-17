Планируется отменить требование о предъявлении сертификата Covid-19 для депутатов

Сейм сегодня планирует приступить к рассмотрению вопроса об отмене с апреля требования о предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании "Covid-19" для депутатов Сейма и депутатов самоуправлений.

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Члены президиума Сейма, депутаты Инара Мурниеце (Национальное объединение), Андрей Клементьев ("Согласие"), Дагмара Бейтнере-Ле Галла (Новая консервативная партия), Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") и Инесе Войка ("Для развития/За!") подали поправки к закону "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и депутатов дум самоуправлений", согласно которым с апреля этот закон должен потерять силу.

Политики поясняют, что с момента принятия закона обстоятельства существенно изменились: ощутимо улучшилась эпидемиологическая ситуация, а также значительно изменилось регулирование в сфере занятости путем сокращения количества сфер, в которых такое требование является обязательным. Следовательно, установленное законом регулирование больше не является необходимым для достижения поставленных целей.

Если эти поправки будут приняты, право вернуться к работе в апреле получит депутат парламента Юлия Степаненко. Она до сих пор не предъявила сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19, поэтому на четыре месяца была лишен права участвовать в заседаниях Сейма.

Истечение срока действия закона отменит аналогичное требование к депутатам самоуправлений о предъявлении сертификата Covid-19.

Как сообщалось, ранее Сейм установил, что с 15 ноября 2021 года непривитым или не переболевшим коронавирусом депутатам Сейма запрещено участвовать в заседаниях Сейма, его комиссий и других парламентских институций.

Также была приостановлена выплата ежемесячной заработной платы депутату, лишенному права принимать участие в работе Сейма.

Закон также распространяется на депутатов самоуправлений.

В момент принятия закона было определено, что он будет действовать до 1 июля 2022 года при условии регулярной оценки сохранения его целесообразности.