Планируется создать резервы природного газа для потребления домашних хозяйств

Латвия планирует создать запасы природного газа для потребления домашними хозяйствами, заявила в понедельник парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) после встречи коалиционных партий.

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Индриксоне сообщила, что правительство может уже на следующей неделе принять решение о покупке резервов и финансировании этого процесса.

Эти резервы предназначены на случай, если АО Latvijas gāze как главный публичный торговец не предоставит запасы газа клиентам в Инчукалнском подземном хранилище газа до 1 июля. В этом случае АО Latvenergo, как второй по величине торговец природным газом в Латвии, приступит к выполнению своих обязанностей, чтобы обеспечить потребление и предотвратить возможные проблемы в следующем отопительном сезоне.

Индриксоне отметила, что были услышаны и предприниматели, использующие в своей деятельности природный газ. Сейчас купить газ сложно, поэтому Latvenergo попросили оценить необходимость и возможности процесса совместной закупки для предприятий такого типа. Парламентский секретарь Министерства экономики также заявила, что важно сделать это вовремя и по определенной цене, в определенные сроки.

В то же время рабочая группа Министерства экономики также дала оценку доступности древесной щепы и рост цен на этот ресурс. Индриксоне отметила, что в ближайшее время Министерство земледелия представит свое предложение о том, как увеличить предложение древесной щепы и обеспечить ее доступность в следующем отопительном сезоне для всех, включая котельные, которые сейчас используют природный газ, но планируют от него отказаться.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что в коалиции есть единое мнение о том, что Латвия должна как можно скорее избавиться от поставок российского природного газа. Также глава правительства сказала, что ни одно предприятие в Латвии — ни государственное, ни частное — не будет расплачивать за газ российскими рублями.