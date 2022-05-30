Планируется создать в Латвии международную транспортную академию регионального значения

Латвия вместе с компанией Deutsche Bahn планирует создать международную транспортную академию регионального значения, где могли бы получить современные знания работники железнодорожного транспорта, транзитной и логистической сфер. Такая идея была озвучена во время визита министра благосостояния Гатиса Эглитиса ("Консервативные") в Катар.

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Как сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации Министерства благосостояния Эгил Зариньш, Катар является самой богатой страной в мире по показателю ВВП на душу населения. Страна обладает третьими по величине запасами природного газа в мире, а также значительными запасами нефти. Катар может стать хорошим посредником в развитии экономических и политических отношений Латвии с другими странами Персидского залива — важным экономически и политически регионом мира.

В ходе визита Эглитис встретился с главой Катарского инвестиционного фонда Мансуром бин Ибрагимом Аль-Махмудом и представителями деловых кругов для того, чтобы обсудить публичные и частные инвестиции в Латвии и вопросы энергетической независимости. Министр пригласил представителей бизнеса Катара посетить Латвию для изучения деловых возможностей, включая инвестиции в секторы недвижимости и энергетики.

Также у министра состоялась встреча с представителями компании Deutsche Bahn в Катаре, которая помогла построить разветвленную систему метро в Дохе и оказывает консалтинговые и обучающие услуги катарской железнодорожной компании. В Латвии совместно с Deutsche Bahn планируется создать международную транспортную академию регионального уровня, где специалисты транспортной сферы могли бы получить современные знания, особенно в контексте проекта Rail Baltica.

В ходе встречи также обсуждалась возможность открытия в Риге посольства Катара, которое будет представлять его во всех трех странах Балтии. Кроме того, состоялась встреча министра с представителями латвийской диаспоры.

Эглитис находился с визитом в Катаре 29-30 мая вместе с главой представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Объединенных Арабских Эмиратах Ингой Улмане.