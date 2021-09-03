Планируется уменьшить количество услуг в "красном" режиме Covid-19

В ближайшее время планируется минимизировать количество доступных услуг в так называемом "красном" режиме Covid-19, сообщил директор Госканцелярии Янис Цитковскис.

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По его словам, учитывая, что осенью коронавирусная инфекция стремительно распространяется, необходимо по возможности уменьшить риск заболеваемости и тем самым количество госпитализированных пациентов. "Поэтому все отраслевые министерства должны пересмотреть предоставляемые в их отраслях услуги, чтобы их оказание происходило по возможности в более безопасных условиях - или в "зеленом" режиме с сертификатом о вакцинации или перенесенной болезни, или же в "желтом", где допускается также негативный результат теста. Таким образом планируется уменьшить объем допустимых услуг в "красном" режиме и укрепить самоконтроль в обществе", - заявил Цитковскис.

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, вопрос снижения объема услуг в "красном" режиме необходимо вводить при росте показателей заболеваемости и госпитализации с Covid-19. "Если мы говорим о среде "зеленого" режима, где все вакцинированы или переболели, то там мы постараемся никакие дополнительные меры безопасности не вводить. В то же время мы продолжим следить за наукой - если между вакцинированными людьми будет происходить трансмиссия, но они не будут болеть, то в какой-то момент мы рассмотрим необходимость ношения масок или введения какой-либо другой меры безопасности", - пояснил министр.

В то же время если ситуация сильно ухудшится, дополнительные ограничения придется вводить также в "зеленом" и "желтом" режимах, например, уменьшить количество людей в помещениях, установив требования по вентиляции и соблюдению дистанции.

По словам Павлютса, последний рубеж, когда придется вводить более строгую модель ограничительных мер - это порог в 500 госпитализированных с Covid-19.