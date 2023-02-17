Планируется ужесточить временный запрет на продажу недавно купленных автомобилей

В пятницу, 17 февраля, Сейм концептуально утвердил поправки к Закону о дорожном движении, которые по сути устанавливают временный запрет на продажу транспортных средств.

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Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, планируется ввести временный запрет на продажу автомобилей с первой регистрацией в Латвии даже для физических лиц.

Это один из законопроектов, входящий в пакет государственного бюджета на 2023 год.

Запрет на продажу или отчуждение запланирован на 30 дней и предназначен для транспортных средств (M1, также M1G, и N1, также категории N1G) не старше пяти лет.

Планируется установить, что лица, зарегистрированные в Латвии, приобретая транспортное средство в государстве-члене Европейского Союза, должны будут указать в заявлении на регистрацию информацию о стране покупки, дате, способе оплаты, сумме сделки. К заявлению также необходимо будет приложить документ, удостоверяющий смену собственника и подтверждение оплаты. Нужно будет подтвердить предоставленную информацию своей подписью. Дирекция безопасности дорожного движения передаст информацию о зарегистрированном транспортном средстве в Службу государственных доходов для оценки.

Сейчас запрет на продажу транспортных средств, впервые зарегистрированных в Латвии, распространяется на юридических лиц и действует в течение 15 дней.

Внесение изменений в закон стало реакцией на проверку Службы государственных доходов. Выяснилось, что юридические лица привлекают к покупке автомобилей физических лиц, тем самым избегая уплаты налогов по сделкам купли-продажи автомобилей и нанося убытки государственному бюджету, говорится в аннотации поправок. Также существует риск того, что для регистрации транспортного средства будут представлены документы о покупке, соответствующие фактическим требованиям.

В аннотации к законопроекту также указано, что планируемые изменения не мешают лицу, владеющему транспортным средством за пределами Латвии, регистрировать его в своем владении и пользоваться им. Покупка такой машины с истинной целью ее продажи после регистрации в Латвии может считаться экономической деятельностью физического лица. Запрет на продажу распространяется только на переоформление транспортного средства во владение другого лица.