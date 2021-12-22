Планируется вновь открыть крупные центры вакцинации от Covid-19
Foto: F64

В ближайшее время планируется вновь открыть крупные центры вакцинации от Covid-19, в том числе два в Риге, сообщила в среду на пресс-конференции руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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В других регионах планируется открыть до 20 центров.

Также, по словам Юхневичи, будет изменено время работы прививочных пунктов в торговых центрах и мобильных контейнерах.

Отдел проекта вакцинации работает и над изменениями в выездной вакцинации, которая до этого в основном проводилась в менее населенных регионах. Подход будет изменен, чтобы выездная вакцинация больше проводилась в помещениях самоуправлений.

"Хочу обратиться ко всем с призывом не откладывать вакцинацию, поскольку омикрон-штамм быстро распространяется и бустерная вакцинация является одним решений, как мы можем уменьшить распространение инфекции. В связи с этим призываем всех не откладывать и получить свою бустерную вакцину", — сказала Юхневича.

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