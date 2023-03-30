Планируется ввести уголовную ответственность за незаконный оборот электронных сигарет

Государственная комиссия по ограничению курения согласилась предусмотреть уголовную ответственность за незаконный оборот электронных сигарет, в том числе за хранение и передачу таких устройств, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения. Сейчас такая ответственность предусмотрена за незаконный оборот табачных изделий.

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Сегодня в министерстве состоялось заседание Государственной комиссии по ограничению курения, на котором были заслушаны доклады о контроле за установленными законодательством ограничениями курения, а также предложения по сокращению курения несовершеннолетними. Представители Инспекции здоровья, Государственной полиции, Службы государственных доходов и Центра защиты прав потребителей проинформировали о ситуации в прошлом году.

На данному этапе Сейм продолжает ассмотрение поправок к Закону "Об обороте табачных изделий, курительных изделий на травах, электронных курительных устройств и их жидкостей", которые также предусматривают введение запрета на распространение на латвийском рынке ароматизированных жидкостей и табачных заменителей для э-сигарет. Цель поправок — отвадить детей и молодежь от курения и употребления продуктов, содержащих никотин.

Среди пользователей электронные сигареты чаще всего называют "вейпами". По данным ответственных служб, термин "вейпинг" используется для уменьшения негативных ассоциаций, связанных с термином "курение".

Данные Инспекции здоровья показывают, что с 2020 года в Латвии наблюдается быстрый рост продаж электронных сигарет и жидкостей для их заправки. В последние три года ежегодно регистрируются сотни новых торговых точек, где можно купить электронные сигареты. В Латвии сейчас 2596 точек продажи электронных сигарет.

Всего в прошлом году было составлено 1600 протоколов об административных правонарушениях за курение, если оно совершено несовершеннолетним, что больше, чем годом ранее. Составлено 1149 административных протоколов за покупку и хранение электронных сигарет в случае, если нарушителем был несовершеннолетний.