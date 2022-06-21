Планируется выделить 47 млн евро на пособия по болезни, оформленные в связи с Covid-19 в начале года

Сегодня правительство примет решение о выделении Министерству благосостояния 47 млн евро для покрытия расходов на пособия по болезни, связанные с Covid-19.

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В разработанном министерством проекте приказа указано, что пособие по болезни назначалось и выплачивалось с первого дня нетрудоспособности лицам, больным Covid-19 или находившимся на домашнем карантине с 17 января по 28 февраля текущего года. Это относится к тем лицам, которые имели действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 или получили заключение о необходимости отложить вакцинацию против Covid-19 и которым был выдан лист нетрудоспособности в связи с Covid-19 или установлен домашний карантин.

Согласно статистике Государственного агентства социального страхования, с 17 января по 28 февраля этого года в виде пособий по болезни было выплачено 47 052 034 евро, что является беспрецедентной суммой.

До этого 653 475 евро были выплачены за период с 16 ноября 2020 года по 30 июня 2021 года, 1,15 млн евро — за период с 6 ноября по 30 ноября прошлого года и 3,9 млн евро за период с 1 декабря по 31 декабря прошлого года.

Принимая во внимание значительный рост расходов на пособия по болезни за четыре месяца текущего года, существует значительный риск недостаточности финансирования расходов на пособия по болезни в 2022 году, указывает Минблаг.

Проектом распоряжения также предусмотрено выделение министерству средств в размере 260 130 евро для покрытия расходов на пособия по болезни, произведенных в 2022 году за период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Средства планируется выделить из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" путем перечисления расходов на содержание государственного бюджета из государственного основного бюджета в подпрограмму государственного специального бюджета "Специальный бюджет по инвалидности, материнству и болезни".