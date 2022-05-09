Планируется выделить еще миллион евро на одноразовые пособия при трудоустройстве украинских беженцев
Foto: Māris Morkāns

Еще миллион евро может быть выделен на предоставление одноразовых пособий украинским беженцам, предусматривает проект, подготовленный Министерством благосостояния.

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Правительство 23 марта выделило 150 000 евро для предоставления этих пособий первым 300 беженцам. 19 апреля было выделено еще 500 000 евро для следующих 1000 беженцев.

По данным Государственного агентства занятости, по состоянию на 25 апреля зарегистрировано 2944 гражданина Украины и 6985 вакансий, предложенных работодателями гражданам Украины.

С 16 марта по 27 апреля за одноразовым пособием при трудоустройстве обратились 1745 граждан Украины, из которых 668 человек получили решение о выплате пособия.

Теперь, чтобы не затягивать с выплатой пособий, средства будут планироваться так, чтобы пособия можно было выплатить еще 2000 украинским беженцам. В дальнейшем необходимое финансирование будет выделяться в зависимости от ситуации.

Для получения пособия нужно подать заявление в филиал Государственного агентства занятости в течение одного месяца после устройства на работу.

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