Планируют запретить проводить мероприятия возле памятников советским воинам
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Во вторник Сейм в окончательном чтении поддержал предложение депутатов Артуса Кайминьша и Линды Медне запретить проведение публичных мероприятий ближе, чем в 200 метрах от любого памятника, прославляющего советскую армию или победу советских воинов. Запрет распространится и на проведение мероприятий возле памятников Парка победы.

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Первую версию поправок к закону о публичных мероприятиях предложило Объединение Зеленых и крестьян (ZZS). Одной из целей поправок было запретить использовать в публичных мероприятиях символику, которая прославляет военную агрессию, в том числе и букву Z. Это предложение было поддержано.

Сейм также поддержал инициативу запретить публично прославлять события, которые содержат идеологию фашистского и коммунистического режимов, в том числе дни рождения представителей этих режимов, дни памяти битв и побед и дни оккупации свободных независимых государств. Исключение — мероприятия, которые не прославляют и не обосновывают существование тоталитарных режимов, например, образовательные, научные или художественные мероприятия.

Также увеличат штрафы за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Впредь за подобные нарушения физические лица смогут получить предупреждение и штраф до 400 евро, а юридические лица — штраф до 3200 евро.

Ранее юридическая комиссия Сейма уже поддержала поправки к закону, подразумевающие административных штраф за публичное использование военных символов вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины.

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