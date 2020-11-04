Планы на ЧС: запрет всех мероприятий, кафе будут закрываться в семь
Foto: LETA

В пятницу, если будет введен режим ЧС, будут запрещены все публичные мероприятия и спортивные соревнования, сообщает LETA.

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Если в пятницу правительство решит снова ввести режим чрезвычайной ситуации, то он начнет действовать с понедельника. Сейчас ответственные учреждения активно готовят предложения к пятничному заседанию правительства.

Как стало известно агентству LETA, среди них — полный запрет всех публичных мероприятий (независимо от количество участников), оздоровительных услуг и услуг, связанных с развлечениями и культурой.

Вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей, исключение будет оставлено только для похорон.

В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиях, а также в местах общественного питания, будет ограничено время работы: с шести утра и до семи вечера. После 19:00 кафе будут работать только навынос.

В выходные и праздничные дни будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, строительных, магазинов оптики, гигиенических принадлежностей и корма для животных. Исключение будет оставлено также для аптек.

В церквях и молельных домах, за исключением организованных мероприятий, людей не может быть больше, чем 50% от максимально возможного для этого помещения количества. Это же правило действует и сейчас.

Школьники с первого по шестой класс, вероятно, останутся учиться очно, на очной программе останутся также те, чья специфика требует практических занятий, и дети в детских садах. Исключение также оставлено для спецшкол и спецклассов для детей с нарушениями психики и интеллекта. Остальные будут учиться удаленно.

Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улице, и в одной группе не должно быть более 10 человек. Разрешены также индивидуальные тренировки. Исключения для тренировок в помещении оставлено только для сборных Латвии, олимпийцев, паралимпийцев и участников высших спортивных лиг.

Суды будут максимально работать удаленно, и очные заседания будут проходить только в неотложных случаях.

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