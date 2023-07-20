Плата за несортированные отходы в Зиемельском районе и Видземском предместье Риги возрастет на 2,4%

Плата за утилизацию несортированных отходов в Зиемельском районе и Видземском предместье Риги повысится на 2,4% или на 0,52 евро за кубометр без НДС, сообщили агентству LETA в компании по управлению окружающей средой SIA ​​Eco Baltia vide.

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С 20 августа этого года плата за вывоз несортированных бытовых отходов в этих двух районах Риги составит 22,4 евро за кубический метр без НДС, а с НДС 21% — 27,1 евро за кубический метр. Стоимость вывоза наиболее часто используемого в частных домах контейнера объемом 0,24 кубометра составит 6,51 евро вместо прежних 6,35 евро.

Плата за вывоз и утилизацию биоразлагаемых отходов составит 17,92 евро за кубометр без НДС, а с НДС 21% — 21,68 евро за кубометр. Стоимость вывоза наиболее часто используемого в частных домах контейнера объемом 0,24 кубометра составит 5,20 евро вместо прежних 4,97 евро.

Янис Айзбалтс, председатель правления Eco Baltia vide, утверждает, что, как и на ряд других как крупных, так и мелких предприятий, на деятельность Eco Baltia vide также сильно повлияла инфляция. "Большая часть услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, связана с транспортом, поэтому первое, что мы почувствовали с 2021 года, — это рост цен на топливо", — говорит Айзбалтс.

Дополнительный эффект создает необходимость предприятия подстраивать зарплаты сотрудников под реальную экономическую ситуацию, ведь

работники также ощущают инфляцию в своей повседневной жизни. Изначально компания пыталась компенсировать это за счет оптимизации различных процессов компании, изменения торговых точек и рынков других услуг, однако небольшие изменения коснулись и самой платы за услуги. При этом Айзбалтс еще раз напоминил рижанам, что сортировка отходов — это возможность сократить расходы.

Рижская дума утвердила изменения платы за вывоз и утилизацию отходов в Зиемельском районе и Видземском предместье Риги, исходя из повышения цен на оказание услуг в нескольких критически важных категориях, которые также напрямую влияют на прямые затраты на оказание услуг.

При этом Eco Baltia vide продолжает работать над созданием сортировочной инфраструктуры, доступной каждому покупателю, чтобы можно было отделить упаковку, стеклотару, текстиль, электротехнику, аккумуляторы и другие виды отходов от общих отходов, управление которыми компания предоставляет бесплатно.

Уже сообщалось, что Eco Baltia vide завершила прошлый год с оборотом в 49,32 млн евро, что на 44,3% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании в 2022 году снизилась на 7,5% и составила 5,5 млн евро. Предприятие входит в группу компаний по управлению и переработке отходов Eco Baltia.

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АО Eco Baltia в прошлом году работало с оборотом в 210 млн евро, что на 75% больше, чем годом ранее, а прибыль компании снизилась на 9,5% — до 8,4 млн евро.

Eco Baltia зарегистрирована в 2011 году, ее уставной капитал составляет 35 005 евро. Ведущими компаниями группы являются АО PET Baltija, SIA Eco Baltia vide, SIA Latvijas zaļais punkts, Nordic Plast, сигудское городское SIA Jumis, чешское Tesil Fibres и литовское Ecoservice.

Согласно сообщению компании, акционерами Eco Baltia являются BSGF Salvus (52,81%), представляющий крупнейший частный инвестиционный фонд в странах Балтии INVL Baltic Sea Growth Fund, Европейский банк реконструкции и развития (30,51%), а также Марис Симанович (16,68%) при посредничестве SIA Enrial Holdings и Penvi Investment Ltd.