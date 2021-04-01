Платный въезд в Юрмалу: автоматы на границе города не будут принимать наличные

С 1 апреля за въезд в Юрмалу вновь придется платить. Такой режим будет в силе до окончания курортного сезона, то есть по 30 сентября. Приобрести талончик можно в автоматах у границы города, на портале самоуправления, в бюро туризма и центре обслуживания клиентов, а также при помощи мобильного приложения Mobilly. Штраф за нарушение режима — 50 евро. Портал Delfi подробно рассказывает о системе пропусков в Юрмалу.

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Плата (пошлина) за въезд в Юрмалу на автомобиле взимается исключительно в высокий сезон, то есть с 1 апреля по 30 сентября. Ранее въезд в город был платным круглый год.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе городской думы, во избежание суеты и для того, чтобы водителям не надо было стоять в очередях у аппаратов выдачи пропусков, оплату можно будет производить и после въезда в Юрмалу. Но важно помнить, что пропуск должен быть приобретен на ту дату, когда транспортное средство въехало на территорию города, то есть не позднее 23:59.

Новинка этого сезона: автоматы, которые установлены в Приедайне и Вайвари, более не принимают наличные. Расплатиться можно либо при помощи платежной карты, либо используя один из вариантов бесконтактных расчетов, например, смартфон, браслет, часы и т. д.

Отказ от приема наличных в мэрии объясняет просто — чтобы не создавать транспортные заторы при въезде в город. Нередко в автоматах застревали монеты или другие предметы, которыми хитрые водители намеривались заплатить за талончик. Как результат — автоматы выходят из строя.

И все же наличные в Юрмале будут брать, например, в автоматах, расположенных у супермаркета Rimi в Лиелупе, у концертного зала "Дзинтари", на парковке в Майори и на железнодорожной станции в Дубулты.

Что надо знать об одноразовом пропуске?

Цена одноразового пропуска в Юрмалу в 2021 году по-прежнему составляет 2 евро. Такой талончик обязательно надо приобрести в день въезда в Юрмалу в любое время до полуночи, то есть до 23:59. Важно помнить, что, приобретая пропуск, необходимо указать регистрационный номер транспортного средства.

Пропуск годен до выезда из города вне зависимости от длительности пребывания в Юрмале. Иными словами, вы вправе на своей машине приехать к морю хоть на месяц, заплатив только 2 евро, при условии, что за этот месяц вы не будете покидать Юрмалу. Все это время парковка на муниципальных автостоянках — бесплатная. Исключение — частные парковки.

Для того, чтобы не забыть о талончике, можно подать заявку о напоминании. Для этого надо зайти на портал www.jurmala.lv в раздел "Caurlaides" (здесь). В заявке надо указать данные о транспортном средстве и э-почту, куда вам с 19:00 до 23:30 в день въезда в Юрмалу придет напоминание о том, что надо заплатить.

В течение дня покупки талончика въехать в Юрмалу можно неограниченное количество раз. Поэтому важно верно "забить" регистрационный номер транспортного средства, передавать талончик другим водителем запрещено.

Одноразовый пропуск обязаны приобретать все владельцы транспортных средств, включая владельцев автомобилей, микроавтобусов, кемперов, а также мотоциклов, квадрациклов и трициклов.

Исключения:

те, кому въезд в Юрмалу предоставляется бесплатно или со скидкой (подробнее здесь);

те, кто приобретает другие виды пропусков;

владельцы электромобилей;

транспорт, который приспособлен для инвалидов.



От уплаты пошлины также освобождены отдельные инвалиды. Но необходимо заранее зарегистрироваться на портале epakalpojumi.jurmala.lv, или, если въехав в Юрмалу, обратиться в Муниципальную полицию (пр. Дубулту, 2).

Где и как можно приобрести одноразовый пропуск:

на сайте Юрмальской думы (здесь); расплатиться можно картой или через интернет-банк;

в автоматах при въезде в Юрмалу в Приедайне или Вайвари рассчитаться можно только картой или используя один из вариантов бесконтактных расчетов, например, смартфон, браслет, часы и т. д.;

в автоматах, расположенных у супермаркета Rimi в Лиелупе, у концертного зала "Дзинтари", на парковке в Майори и на железнодорожной станции в Дубулты, расплатиться можно наличными или банковской картой;

в туристическом информационном центре в Майори, ул. Лиенес, 5 (расплатиться можно только банковской картой), время работы центра — понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 17:00, воскресенье с 10:00 до 15:00;

при помощи мобильного приложения Mobilly (комиссионные — 0,11евро);

в центре обслуживания клиентов в Каугури, ул. Райня, 110 (расплатиться можно только банковской картой), время работы центра — понедельник с 8:30 до 18:00, вторник — четверг с 8:30 до 17:00, пятница с 8:30 до 16:00;

в кассе Юрмальской думы, на ул. Йомас, 1/5 ( (расплатиться можно банковской картой и наличными), время работы — понедельник с 8:30 до 18:00, вторник — четверг с 8:30 до 17:00, пятница с 8:30 до 16:00.



В условиях чрезвычайной ситуации отдельные услуги недоступны!



Кто и как может купить многоразовый пропуск?



Самоуправление также продает четыре вида многоразовых пропусков:



на неделю (7 дней);

на месяц (30 дней);

на три месяца (90 дней);

на сезон (с 1 апреля по 30 сентября).



Необходимо учитывать, что как однодневный, так и долгосрочный пропуск действительны только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого надо указать при покупке пропуска.

Цена долгосрочного пропуска зависит от массы транспортного средства. Так, на неделю пропуск для машины до 3,5 т обойдется в 10 евро, то есть выгодно приобретать, если вы заезжаете в Юрмалу не менее 5 дней, на месяц — 31 евро (выгодно уже с 16-го дня), на три месяца — 55 евро, на сезон — 107 евро.

Для транспортных средств массой свыше 3,5 т на неделю пропуск стоит 12 евро, на месяц — 43 евро, на три месяца — 110 евро, на сезон — 213 евро.

В отдельных случаях длительный пропуск можно перерегистрировать на другое транспортное средство, в том числе бесплатно.

Приобрести многоразовый пропуск можно на сайте самоуправления, в центрах обслуживания клиентов, а также туристическом центре.

Штраф и система контроля

Контроль пропусков осуществляется при помощи системы видеонаблюдения. Система анализирует информацию и определяет нарушителей.

За посещение Юрмалы без пропуска предусмотрен штраф в размере 50 евро.

Средства, собранные от уплаты пошлины, зачисляются в основной бюджет города и направляются на создание среды, благоприятной для развития туризма и курорта, охрану окружающей среды, охрану памятников культуры, а также на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Как проверить, действует ли пропуск, или исправить ошибку?

Проверить, действует ли пропуск, можно здесь.

Для проверки необходимо указать:

страну регистрации транспортного средства,

серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства,

ввести код безопасности.

Указанную выше ссылку также можно использовать для исправления ошибки, например, при введении регистрационного знака транспортного средства.