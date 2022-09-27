Плешс: Элксниньшу придется ответить за свое нежелание демонтировать советские памятники

В то время, когда Путин проводит так называемые референдумы на оккупированных территориях и зовет своих граждан быть пушечным мясом на развязанной им войне, Элксниньш осознанно сопротивляется латвийским законам, говорится в заявлении главы Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Артура Тома Плешса.

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Плешс таким образом отреагировал на сообщение Элксниньша о том, что Даугавпилс подал повторный иск в Конституционный суд "во имя сохранения памятников в память погибшим".

Элксниньш заявил, что Даугавпилс не боится быть единственными из 42 самоуправлений Латвии, оспаривающим правомерность принятых Сеймом и правительством решений. По его словам, город собирается фокусироваться на более насущных тратах и "не собирается отказываться ни от финансирования плановых операций в ДРБ, ни от помощи с оплатой пациентских взносов, ни от создания удобной инфраструктуры для инвалидов, ни от поддержки врачей-резидентов, ни от программ для молодежи по летней занятости, ни от пособий по рождению ребенка для даугавпилчан".

"Скорее министру, предложившему сие злодеяние, достанутся от мертвого осла уши", — заявил мэр.

Плешс на это заявил, что в правовом государстве законы должны соблюдать все должностные лица и все, кто хочет жить в Латвии. По мнению министра, Элксниньш помогает кремлевской пропаганде вести дезинформационную войну против Латвии и Европы — и он осознанно стал частью этого процесса.

Министр призвал ответственные службы обратить внимание на происходящее в Даугавпилсе и на действия Элксниньша, связанные, возможно, с желанием искусственно создать или поддерживать этническое напряжение как в городе, так и по всей Латвии. Несмотря на то, что у председателя Даугавпилсской думы есть право обратиться в Конституционный суд, хотя он уже отклонил один подобный иск, события в России заставляют вдвое пристальнее присмотреться к этому саботажу, заявил Плешс.

"Я поручил министерству незамедлительно провести проверку по выполнению графика демонтажа. Мэр города и дума могут не сомневаться — за неисполнение закона о демонтаже прославляющих советский режим монументов придется ответить! Если Даугавпилсская дума и ее председатель будут саботировать исполнение закона, таким образом косвенно прославляя преступления советского режима и выступая против национальных интересов Латвии, я ни минуты не колеблясь использую свое право инициировать роспуск думы и отстранение ее председателя", — подчеркнул Плешс.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter отметил, что если самоуправление не может или не хочет заниматься сносом памятников, решение должно принять и исполнить государство, как это произошло в Эстонии.