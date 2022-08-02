Плешс: предложим поддержку для домохозяйств с дровяным отоплением
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На следующем заседании правительства, при принятии решения о поддержке жителей для преодоления стремительного роста цен на энергоресурсы, Attistībai/Par (AP!) предложит предусмотреть поддержку для домохозяйств, которые отапливаются дровами. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) сообщил министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (AP!).

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Плешс подсчитал, что таких домохозяйств — несколько десятков тысяч. Однако он не уточнил, какую именно поддержку предложит AP!.

Министр напомнил, что на следующей неделе правительство примет решение о запуске пакета поддержки жителей в размере 350 миллионов евро.

Политик отметил, что люди активно обращаются за установкой солнечных батарей, и недавние высокие счета за газ только поддерживают эту активность. На данный момент около 1300 домохозяйств воспользовались программами поддержки в этой сфере.

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