Плешс требует у Элксниньша график работ по демонтажу двух памятников в Даугавпилсе

Глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артурс Томс Плешс (Attīstībai/Par!) требует от мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша ("Согласие") предоставить график работ по демонтажу двух советских памятников.

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В письме Плешс поясняет Элксниньшу, что 21 июля он обратился ко всем самоуправлениям с призывом вовремя обеспечить исполнение закона. В том числе попросил предоставить графики, показывающие в какие сроки будет произведен снос. Ответы VARAM ждал до 5 августа.

Однако 29 июля мэр Даугавпилса сообщил VARAM, что для подготовки такого графика нужна дополнительная информация из соответствующих государственных учреждений.

26 июля Даугавпилсская дума обратилась в Министерство культуры и Управление национального культурного наследия с просьбой предоставить муниципалитету предусмотренную законом оценку объектов "Место памяти солдатов Красной армии" и "Место памяти солдатов Красной армии, памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии" и подать соответствующие заключения.

5-я статья Закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" обязывает произвести оценку объектов. Во-первых, следует выяснить, соответствует ли объект критериям запрета на экспонирование (цель установки, идеологическая направленность). Во-вторых, необходимо оценить художественную ценность оригинальных деталей, их артектоническое качество и культурно-историческое или просветительское значение. В случае, если такая ценность объекта зафиксирована, перед демонтажом производится трехмерное лазерное сканирование объекта (документация и фотофиксация производится в любом случае). Если детали и фрагменты признаны ценными — их забирает Музей оккупации.

В ответ на запрос Даугавпилсской думы, Управление национального культурного наследия сообщило, что объекты классифицируются как строения согласно Закону о строительстве. Одновременно Управление национального культурного наследия заявило, что один из подлежащих сносу объектов — "Место памяти солдат Красной армии" на улице 18-го ноября — согласно закону должен быть задокументирован при помощи трехмерного лазерного сканирования. Такая процедура может быть проведена до 16 сентября.

Артурс Томс Плешс, что проведение трехмерного лазерного сканирования не является основанием для решения не сносить конкретный объект. Пусть Управление национального культурного наследия планирует эту работу, а самоуправление в это время уже может начать процедуры закупок, необходимые для сноса памятника.

Теперь Плешс требует от Элксниньша предоставить в 20-дневный срок график демонтажа обоих объектов.

Как уже сообщалось, 30 июня Даугавпилсская дума обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Сатверсме Закона О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" . Конституционный суд в августе не вынес решение, попросив еще месяц на подготовку вердикта.