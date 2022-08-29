Плешс: VARAM не будет медлить со сносом подлежащих демонтажу памятников в Даугавпилсе

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) не будет затягивать с тем, чтобы подлежащие демонтажу памятники советской армии в Даугавпилсе были снесены. Государство может принять участие в процессе, если Даугавпилсская дума не будет соблюдать установленные законом требования. Об этом на пресс-конференции сообщил министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

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По словам Плешса, 42 из 43 муниципалитетов предоставили VARAM информацию о процессе демонтажа памятников, прославляющих оккупацию. Даугавпилс — единственное самоуправление, который этого не сделало.

Он заявил, что министерство направило мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу запрос о немедленном планировании и реализации мероприятий, а также принятии решения по сносу объектов, прославляющих советский и нацистский тоталитарные режимы.

Если самоуправление не прекратит бездействовать и будет препятствовать выполнению функций министерства непредоставлением соответствующей информации, VARAM оценит ответственность Даугавпилсской думы и мэра за невыполнение установленных в законе требований.

"Законы должны соблюдаться вне зависимости от того, согласен с ними кто-то лично или не согласен", — подчеркнул Плешс.

Как пояснил министр, роспуск думы или отстранение Элксниньша от должности градоначальника не являются целями VARAM, однако ведомство не будет медлить с обеспечением исполнения закона. Сначала будут проведены все необходимые действия, чтобы самоуправление приняло все необходимые решения. Если же это не поможет, VARAM примет участие в процессе.

Отвечая на вопрос о том, может ли государство демонтировать подлежащие сносу памятники в Даугавпилсе, как это произошло в эстонской Нарве, Плешс подчеркнул, что VARAM "так или иначе" добьется соблюдения закона.

"Это крайняя мера. Как мы уже упоминали, со стороны министерства мы без колебаний обеспечим соблюдение закона. Так или иначе", — отметил министр.

Плешс потребовал у Элксниньша предоставить график в течение 20 дней, согласно которому будут демонтированы оба подлежащих сносу объекта — мемориал солдатам Красной армии и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии. Также он запросил подробную информацию об уже проведенных мероприятиях для обеспечения сноса памятников в установленный срок. Плешс также ожидает от Элксниньша подробную информацию об источниках финансирования, которые самоуправление планирует использовать для выполнения требований, установленных законом, и план действий с указанием мер, ответственных лиц и сроков, в которые запланирован демонтаж подлежащих сносу мемориалов.