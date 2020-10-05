Плохой ремонт и курение: Латвии ежегодно загораются 600 автомобилей

Почти каждые сутки пожарные получают хотя бы один вызов на загоревшийся автомобиль. Каждый год загораются в среднем 600 машин, по состоянию на 1 сентября 2020 года — 300. Чаще всего горят "легковушки", иногда — грузовики, а летом — сельхозтехника, сообщает Latvijas Radio.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году в результате возгорания автомобиля пострадали девять человек, трое — погибли. В 2019 году сгорели 600 машин, годом ранее — 622.

Самые распространенные причины — это проблемы с электроникой, короткие замыкания и неосторожное обращение с огнем, например, курение. Часто причиной пожара становится и некачественный ремонт или изношенность автомобиля.

"В среднем нашим машинам более 14 лет, сейчас 14,5. Был период, когда автопарк стал моложе, но сейчас автомашины идут свой второй и даже третий срок, ничего хорошего с точки зрения безопасности, в том числе и пожарной, там нет", — объяснил Представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Валдис Стигис.

Загораются автомобили и в результате ДТП. Часто в таких авариях страдают люди, которые не возят с собой огнетушитель или возят неисправный: они пытаются потушить автомобили до приезда спасателей и получают ожоги.

Поэтому перед тем, как спасать имущество, стоит оценить риски — под воздействием температур может взорваться бензобак или покрышка, напоминает Командир Смилтенского поста Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Ренар Железкин .

"Если машина загорелась, то прежде чем что-то открывать, наготове должен быть огнетушитель. Например, если горит моторное отделение, то при открытии капота поступит кислород, и гореть будет еще сильнее", — объяснил он.