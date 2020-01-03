Площадь перед Музеем оккупации отремонтируют, если удастся получить 740 000 евро из еврофондов

К концу 2020 года закончится реконструкция Музея оккупации, по Площадь Латышских стрелков так и остается в разбитом состоянии, пишет портал Lsm. Ее ремонт обойдется приблизительно в 740 000 евро, эти деньги государство надеется получить из еврофондов.

Площадь Латышских стрелков была построена в начале 70-х годов, как и Музей Красных стрелков — нынешний Музей оккупации. Ремонт площади не проводился уже несколько десятилетий, и покрытие искрошилось.

С середины 2018 года Музей оккупации ремонтируется. "Мы понимаем, что для того, чтобы территория была полностью благоустроенной, нужно отремонтировать всю площадь. В сотрудничестве с Рижской думой и министерством культуры мы нашли финансирование для ремонта площади и находящихся под ней инженерных сетей", — рассказала представитель Valsts nekustamie īpašumi Даце Плотниеце.

Предполагаемую сумму — 740 000 евро — планируется получить из структурных фондов ЕС, но для этого предстоит уладить множество бюрократических вопросов. Вероятно, деньги будут к концу 2023 года.