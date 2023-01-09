Плявиняс готовится к наводнению. В Айвиексте и Даугаве у моста Зельки продолжает подниматься уровень воды

На Даугаве образовались скопления шуги, и в момент, когда затор сдвинется, город Плявиняс может затопить, сообщили агентству LETA в Айзкраукльском самоуправлении.

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В понедельник, 9 января, была созвана комиссия по гражданской обороне Айзкраукльского края, которая приняла решение о действиях в случае наводнения и помощи жителям.

"Друзья, нехорошо, давайте будем начеку!", — заявил глава Плявиньского объединенного управления Андрис Амбайнис, добавив, что в реке Айвиексте и Даугаве у моста Зельки продолжает подниматься уровень воды. Хотя это сложно прогнозировать, но вероятность наводнения велика, сказал Амбайнис.

В последний раз сильное наводнение в Плявиняс было в 2013 году, когда была затоплена часть города. Также в марте 2017 года уровень воды превысил критическую отметку и несколько зданий были затоплены, однако в течение примерно десяти лет, с тех пор, как в Плявиняс была построена защитная дамба, весной и во время таяния льда ситуация оставалась спокойной. В этом году из-за оттепели в Даугаве образовалось скопление шуги длиной в несколько километров, создав опасную ситуацию.

Утром в воскресенье лед на Даугаве сдвинулся и перекрыл реку Айвиексте, она вышла из берегов и затопила дворы нескольких домов. Людей эвакуировали из двух домов, и одна семья уже вернулась домой.

Все службы готовы к эвакуации, определены места, где это может потребоваться, но самоуправление надеется, что худший сценарий не сбудется — если ледяная масса выше Плявиняс сдвинется и перекроет реку в районе Бебрулеи ниже Плявиняс, то город и Крустпилсская волость Екабпилсского края могут быть затоплены. В настоящее время в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.