Пляжи, фонтаны и чистый воздух: какие изменения планирует Рижская дума этим летом

В столице деревья высаживают также во время ремонта улиц и в рамках других строительных проектов, а в парках и скверах деревья сажает муниципальное предприятие Rīgas meži.

В этом году планируется также обновить около 3 тысяч квадратных метров уличного озеленения и клумб, построить пешеходные дорожки в парке Эбельмуйжас и обновить дорожки в других парках и скверах, а также построить детскую пложадку в зеленой зоне у городского канала.

В этом году в этом году самоуправление создаст дорожное сообщение от Яунциема гатве до природного заповедника "Яунциемс", обеспечит скашивание лугов на площади 137 га, а также продолжит работы по сокращению популяции инвазивных чужеродных видов.

Пляжи, фонтаны и общественные туалеты



В этом году самоуправление продолжит улучшать инфраструктуру рижских пляжей и зон отдыха. Обновят волейбольное покрытие у Хапака гравис возле улицы Клейсту и благоустроят зону активного отдыха у Велнезерса, где установят шезлонги, скамейки, урны для мусора и кабинки для переодевания. Шезлонги, урны для мусора и двухсторониие пляжные скамейки установят также на карьере в Болдерае и у острова Зирню.

Планируется также начать работу по созданию зон отдыха у озера Юглас на улице Брайла и полностью восстановить спасательный пост в Вакарбулли.

В 2023 году в городе установят десять дополнительных общественных туалетов, а в уже существующих 18 общественных туалетах повысят требования безопасности. В летний период в парках будет установлено еще 45 биотуалетов.

В этом году планируется заменить гидроизоляцию детского бассейна Lutausis в Гризинькалнском парке и начать разработку проекта реставрации фонтана Sumpurnis, bārenīte un mātesmeita в парке Кронвалда.

Чистый воздух



Рига планирует постепенно переходить на более экологичную систему отопления, поэтому в этом году планируется принять новые правила о разрешенных видах отопления в различных микрорайонах столицы. Также отремонтируют станции мониторинга воздуха и проведут образовательную кампанию о влиянии загрязнения воздуха на общество.

В этом году Рижское агентство энергетики получило 4 миллиона евро на программу сокращения выбросов углекислого газа (CO2). Она преусматривает некоторые улучшения муниципальных зданий, в том числе установку солнечных панелей, увеличение энергоэффективности и переход на возобновляемые источники энергии.

Сортировка мусора



В последние годы в Риге значительно увеличилось количество контейнеров для пластика, стекла и биоразлагаемых отходов.

В этом году самоуправление продолжит работу по созданию площадок для сбора сортированного мусора, расширению сети общественных пунктов сортировки и пересмотру сети передвижных пунктов сбора опасных отходов.

Также в этом году в Риге увеличатся возможности сортировки текстильной продукции — в городе разместят новые сортировочные контейнеры. Планируется также начать проект по сокращению использования одноразовой посуды и стаканов. Идет работа над возможностью вводить систему депозитной посуды на городских мероприятиях.

Доступное жилье



В этом году планируется восстановить как минимум 90 квартир, которые находятся в собственности муниципалитета, установить датчики дыма в 1140 квартирах с дровяным отоплением и восстановить систему отопления в семи квартирах, установив там тепловые насосы.

Планируется также начать работу над проектом реновации здания на улице Зиепью 11, адаптировать дом на улице Унияс 49 для проживания граждан Украины, а также продолжить работы по реновации зданий на улицах Прушу 25а, Доломита 1 и Лиелупес 1-к10.