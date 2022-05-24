Пляжный филиал Рижской центральной библиотеки открывает новый сезон
Foto: F64

28 мая в 12:00 в парке отдыха на Луцавсале пройдет открытие сезона пляжного филиала Рижской центральной библиотеки.

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Во время открытия также пройдут мероприятия для всей семьи, приуроченные к программе "Семейного месяца" в столице.

Библиотека на пляже будет работать до конца августа, с 12:00 до 17:00 по рабочим дням и с 11:00 до 18:00 в выходные и праздники.

В филиал уже доставили около 300 книг — это художественная литература, нон-фикшн и книги для детей, а также журналы. Уходя с пляжа, книги нужно будет возвратить на полку, чтобы продолжить чтение в следующий раз.

Дети в библиотеке также смогут играть в разные игры и рисовать.

Представительница библиотеки Дайна Гейбака рассказывает, что похожие библиотеки работают на пляжах по всему миру — а в Латвии такой филиал впервые открылся в 2016 году.

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