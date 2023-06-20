Плюс 57 миллионов евро: здравоохранение начало получать обещанные деньги
Foto: LETA

Кабинет министров во вторник, 20 июня, поддержал перераспределение дополнительных 140 миллиионов евро на здравоохранение и утвердил выделение первых 57 миллионов евро из этой суммы на детскую стоматологию, практики семейных врачей и амбулаторное лечение.

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Выделенные 57 млн евро поступят в распоряжение Министерства здравоохранения в ближайшие недели.

Как уже сообщал Delfi, всего на здравоохранение в этом году планируется направить дополнительные 140 миллионов евро. Соответствующий доклад о перераспределении финансирования для сферы здравоохранения в 2023 году 16 июня представило Министерство финансов.

В процессе перераспределения средств в государственном бюджете принимали участие отраслевые министерства и другие центральные государственные учреждения с целью достичь бюджета сектора здравоохранения в размере 12% от общих расходов государственного бюджета. Расходы на здравоохранение в 2023 году с учетом дополнительных денег составят 12,3% от консолидированного бюджета государства, сообщают представители Минфина.

Дополнительное финансирование было найдено за счет перераспределения бюджетов других министерств и ведомств в ответ на требования представителей отрасли здравоохранения о дополнительном финансировании — "как минимум в такой степени, чтобы не пострадала доступность медицинских услуг".

По подсчетам правления Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения, в 2023 году это должны быть не менее 140 миллионов евро.

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