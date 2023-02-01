PMLP будет штрафовать только тех, у кого нет ни паспорта, ни eID-карты

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) будет наказывать только тех лиц, у которых нет вообще никакого удостоверяющего личность документа - ни паспорта, ни eID-карты, сообщили в учреждении.

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Поправки к закону об удостоверяющих личность документах предусматривают, что удостоверение личности (eID-карта) обязательно для достигших 15-летнего возраста граждан и неграждан Латвии с 1 мая.

Административное наказание будет применяться только в случаях, когда у человека нет никакого документа, удостоверяющего личность. Его размер может составить до 35 евро.

Для пенсионеров, которым нужно оформить eID-карту, поправки предусматриваю переходный период до 31 декабря 2030 года.

Также законом предусмотрено, что существуют исключения, для которых переходный период для оформления eID-карты составляет 31 декабря 2030 года. Это распространяется на лиц, получающих услуги в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации, лиц, выбывших из таких учреждений для получения услуг ухода и реабилитации по месту жительства.

Также исключение распространяется на людей, получающих услуги группового жилья, инвалидов первой группы, лиц старше трудоспособного возраста или со статусом политически репрессированных.

Закон об удостоверяющих личность документах предусматривает, что лица, предоставившие информацию о своем месте жительства в другом государстве в установленном законом порядке должны оформить eID-карту до 31 декабря 2024 года.