PMLP: С 16 мая паспорт снова можно будет получить в порядке живой очереди
Foto: F64

Чтобы уменьшить очереди за получением документов, удостоверяющих личность, с 16 мая Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) возобновит оформление и выдачу документов, удостоверяющих личность, в очередях (паспортов граждан и неграждан и удостоверений личности или карт eID) – то есть без предварительной регистрации.

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С 16 мая в 27 центрах страны услуга будет доступна как по записи, так и в порядке живой очереди, с 17 мая — в рижском отделении №2, а с начала июня — и в рижском отделении №3. В филиале в Сигулде, а также в выездных филиалах в Ливанах и Краславе услуги по-прежнему будут оказывать только по предварительной записи.

В порядке живой очереди можно будет оформить только паспорта и iD карты граждан и неграждан — для того, чтобы оформить вид на жительство, по прежнему нужно будет записаться на прием.

Жители, которые хотят поменять фамилию после заключения брака, смогут сделать это вне очереди — для этого нужно прийти в PMLP и показать работниками свидетельство о браке.

Жители Украины также могут получить вид на жительства и рабочую визу вне очереди.

PMLP просит жителей быть вежливыми и понимающими по отношению к сотрудникам управления, которые сейчас работают в условиях повышенной нагрузки.

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