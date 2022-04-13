PMLP хочет расширить штат, чтобы сократить очереди за документами
Foto: LETA

инистерство внутренних дел, ответственное за Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), планирует обратиться к правительству с просьбой выделить финансирование на 20 дополнительных штатных мест в УДГМ. Рабочее подкрепление необходимо, чтобы решить проблему очередей за документа, сообщает портал rus.lsm.lv.

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О том, что МВД будет просить денег на сотрудников, сообщила в эфире Латвийского телевидения министр внутренних дел Мария Голубева (АР!).

Длинные очереди у PMLP образовались еще и потому, чтоу ведомство оказывает помощь украинским беженцам, а дополнительное финансирование нужно на оплату труда сотрудников, занимающихся оформлением документов.

Кроме того, МВД может запросить дополнительное увеличение зарплат работников PMLP в 2023 году — с условием, что это предложение будет поддержано при формировании бюджета.

Голубева рассказала, что сейчас с каждой неделей все меньше беженцев обращаются в PMLP с целью получения дополнительной защиты, поскольку российские войска отступают с севера Украины, а потому и беженцев не так много. В то же время, отметила министр, если эта тенденция изменится, в Латвии вновь будет больше беженцев из Украины.

Премьер Кришьянис Кариньш в эфире LTV сказал, что хотя, по всей видимости, ожидается сопротивление, дополнительные ресурсы PMLP все же придется направить. "Это вопрос, где государству и министерствам придется смотреть — нужно где-то прибавить, нужно смотреть, где придется убавить", — сказал глава правительства.

В апреле, после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, PMLP возобновило очный прием клиентов. В связи с этим у зданий ведомства возникли очереди из желающих привести в порядок документы. Номерки достаются не всем. А электронная запись растягивается на месяцы.

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