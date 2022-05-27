PMLP напоминает оформить паспорт до октябрьских выборов в Сейм

Чтобы жители избирательного возраста могли участвовать в выборах в 14 Сейм, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) улучшило порядок предоставления услуг и призывает вовремя оформить документы. Об этом сообщают в ведомстве.

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Теперь в 28 территориальных отделениях PMLP каждый день можно будет в "допандемийном" порядке оформить и получить документы, удостоверяющие личность — паспорта граждан и неграждан, ID-карты.

Это означает, что клиентов в основном будут обслуживать в в порядке живой очереди, без предварительной записи. Возможность записаться заранее сохраняется, но PMLP призывает выбирать вариант живой очереди.

По данным управления, такой формат позволяет обслуживать примерно на 25% больше клиентов. Как утверждает PMLP, примерное время ожидание в очереди — один час.

Желающим оформить вид на жительство по-прежнему необходимо записаться заранее.

Управление просит заблаговременно проверить срок годности личных документов и не откладывать их оформление до последнего момента.

С июня PMLP планирует связаться примерно с 18 тысячами латвийцев избирательного возраста, у которых 1 сентября кончается срок действия паспорта и напомнить о продлении документов.

PMLP также сообщает, что по средам и четвергам время работы половины отделений продлено. Также в июне к PMLP присоединятся дополнительные работники и центр сможет обслуживать больше клиентов — предположительно, до 600 человек каждый рабочий день.

Уже сообщалось, что с 1 января 2023 года ID карта будет обязательным документом для всех граждан и неграждан Латвии, кому исполнилось 15 лет. Пенсионеры смогут оформить карты до конца переходного периода — до 31 декабря 2030 года.

Выборы в 14 Сейм пройдут 1 октября 2022 года.