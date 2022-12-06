PMLP оценивает, можно ли аннулировать визы с правом на трудоустройство сотрудникам "Дождя"
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) оценивает наличие правовых оснований для аннулирования выданных виз с правом на трудоустройство для сотрудников российской независимой телепрограммы "Дождь".

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Пресс-секретарь PMLP Мадара Пуке сообщила агентству LETA, что с учетом поправок, внесенных в Закон об иммиграции, и запрещающих выдачу временных видов на жительство в связи с работой гражданам России, сотрудникам "Дождя" были выданы 13 виз с правом на трудоустройство. Визы были выданы в тот период, когда это еще не было запрещено, то есть, до сентября этого года.

Сейчас PMLP начало процесс оценки наличия правовых оснований для аннулирования выданных виз с правом на трудоустройство, принимая во внимание, что компания на данный момент не ликвидирована.

Как уже сообщалось, что во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным средствам массовой информации аннулировал лицензию на вещание телеканалу "Дождь".

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