PMLP: примерно у 350 тысяч жителей все еще нет карты eID

Сейчас примерно у 350 тысяч латвийцев есть только паспорт или вообще отсутствует документ, удостоверяющий личность. Об этом в интервью на Латвийском телевидении заявила глава PMLP Майра Розе.

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Управление делает многое, чтобы обеспечить жителей возможностью получить документ, отметила Розе. Также идет работа над тем, чтобы в PMLP не образовывалось больших очередей — например, чтобы была возможность многие вещи делать удаленно, а в PMLP приходить только для того, чтобы сфотографироваться.

Также с 1 января Управление подняло зарплаты сотрудникам, которые работают с клиентами, примерно на 200 евро.

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению концептуально поддержала предложение Союза зеленых и крестьян (СЗК) отказаться от 1 мая как даты обязательного получения карты удостоверения личности.

При этом со временем электронная карта удостоверения личности по-прежнему должна стать обязательным документом для всех граждан. Например, жители, у которых еще нет карты eID, по истечении срока действия паспорта должны будут сделать карту eID, либо, при желании, и карту, и паспорт.

Сейчас по закону с 1 мая 2023 года обязательным удостоверением личности гражданина Латвии или негражданина, достигшего 15-летнего возраста, будет только карта eID. При желании в качестве документа, удостоверяющего личность, можно будет использовать паспорт.

"Союз зеленых и крестьян" призвала отказаться от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности. Поправки внесли депутаты от партийного союза Харийс Рокпелнис, Улдис Аугулис, Викторс Валайнис, Дайга Миериня и Армандс Краузе.

СЗК поясняет, что принятое ранее решение о том, что карта eID станет основным документом, удостоверяющим личность и должна быть обязательно уже с 1 мая 2023 года — поспешно. Это подтверждается ранее наблюдавшейся неспособностью органов государственной власти справиться с "бесконечными очередями" в отделениях PMLP, вызвавшими недовольство граждан.

Уже сообщалось, что несколько лет назад было принято решение определить, что электронная карта удостоверения личности будет обязательна для всех граждан Латвии и неграждан, достигших 15-летнего возраста, а паспорт будет использоваться в качестве дополнительного документа, удостоверяющего личность, либо в качестве документа для поездок в страны, где карта eID не признается.