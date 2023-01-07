PMLP: процесс выдачи повторных ПМЖ гражданам России будет сложным и долгим
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) прогнозирует, что процесс выдачи повторных постоянных видов на жительство гражданам России будет сложным и длительным, сообщили агентству LETA в PMLP.

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Напомним, что граждане России — постоянные жители Латвии (бывшие граждане или неграждане Латвийской Республики) — должны до 1 сентября этого года предоставить удостоверение о владении госязыком на хотя бы низшую категорию и доказать наличие постоянных регулярных доходов. Только при соблюдении этих правил таким гражданам России будут повторно выданы ПМЖ.

Управление по делам гражданства и миграции в связи с возросшим объемом работы уже затребовало у правительства обеспечение работы 48 дополнительных штатных единиц. При этом PMLP предполагает, что процесс перерегистрации граждан РФ будет сложным и длительным, так как необходимо будет проверять документы большого количества лиц. В Латвии проживают примерно 27 тысяч граждан РФ, подпадающие под действие новых норм Иммиграционного закона. К тому же, с учетом специфики работы PMLP, обучение новых сотрудников займет несколько месяцев.

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