PMLP решило выдавать паспорта только в порядке живой очереди – лимит номерков превышен к 9 утра
Foto: LETA

8 апреля в Управлении по делам миграции и гражданства (PMLP) можно оформить паспорт и iD-карту только в порядке живой очереди. Как результат — уже к 8 утра к рижскому отделению выстроилась огромная очередь. Вскоре управление сообщило, что на сегодня лимит номерков достигнут.

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Сегодня, в 8:30, пользователь @DzintarsDzenis опубликовал в Twitter видео с очередью возле первого отделения Управления делами гражданства и миграции.

"Закончился срок действия паспорта или iD? Электронно не записаться, можно только в порядке живой очереди 8 апреля, 22 апреля и 29 апреля. Вот очередь возле PMLP 8 апреля, в 8:00. PMLP, вы издеваетесь над людьми?", — пишет пользователь.


В 8:59 в Twitter аккаунте PMLP появилось сообщение о том, что в первом отделении управления на сегодня уже выдано максимально возможное количество номерков, и PMLP призывает жителей больше не приходить к отделению.

Уже сообщалось, что с 16 мая PMLP возобновит возможность получать документы как в порядке живой очереди, так и по записи, в 27 центрах страны.

Начиная с 17 мая это коснется и рижского отделения №2, а с начала июня — рижского отделения №3. В филиале в Сигулде, а также в выездных филиалах в Ливанах и Краславе услуги по-прежнему будут оказывать только по предварительной записи.

В порядке живой очереди можно будет оформить только паспорта и iD карты граждан и неграждан — для того, чтобы оформить вид на жительство, по прежнему нужно будет записаться на прием.

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