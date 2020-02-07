По "делу лифтов RNP" задержаны еще три человека

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями задержало еще трех человек в рамках уголовного процесса о возможных противоправных действиях предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

По неофициальной информации агентства LETA, один из задержанных — временный член правления RNP Ардис Павилсонс. Представитель RNP Крист Лейшкалнс рассказал агентству, что Павилсонс со вчерашнего дня находится на больничном и о его местонахождении никто не знает.

Другой задержанный — бывшее должностное лицо RNP, возможно, это Айвар Гонтарев.

Пресс-секретарь полиции Симона Гравите подтвердила агентству LETA, что в четверг было задержано два человека, в пятницу — еще один.

Как сообщалось, ранее по этому делу были задержаны пять работников RNP, к которым позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а позднее еще два человека. Один из них, владелец компании Liftu alianse Игорь Бабкин, находится под арестом, ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

30 января в здании RNP на Чака, 42, прошли обыски.