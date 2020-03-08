По делу о закупках Rīgas satiksme арестованы золотые слитки

Пять золотых слитков стоимостью примерно 100 тысяч евро арестованы по делу о закупках Rīgas satiksme, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

В начале этого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) сообщило, что в прошлом году в рамках находящихся в производстве уголовных процессов арестовано 19 объектов недвижимости, пять золотых слитков, автомашины, деньги и ценные бумаги в объеме более 4,4 млн евро.

По шести уголовным процессам принято 39 решений о наложении ареста, в том числе за границей. Четыре решения об аресте приняты по просьбам других государств о правовой помощи.

Тогда БПБК не конкретизировало, по какому уголовному делу арестованы золотые слитки. Агентству LETA удалось это выяснить, но в настоящее время неизвестно, кому из фигурантов принадлежало золото.

В начале декабря 2018 года суд Видземского предместья Риги санкционировал арест шести из семи подозреваемых по делу о закупках Rīgas satiksme. Это предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис. К еще одной подозреваемой, члену правления ликвидированного предприятия Tram Servis Riga Элине Кокиной, с самого начала была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Эти лица подозреваются во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств. Все задержанные на данный момент освобождены из-под ареста, меры пресечения заменены на не связанные с лишением свободы, а общая сумма залогов составила 870 000 евро.

В июне статус подозреваемого по делу был применен и к бывшему мэру Риги Нилу Ушакову.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.