По инициативе Ринкевича Минюст готовит решение о выплате пособия детям убитой в Екабпилсе женщины

В ответ на предложение президента Эдгара Ринкевича выплатить единовременную компенсацию детям убитой в Екабпилсе женщины Минюст готовит соответствующее решение, сообщила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
По сути, это особая ситуация, которая отличается от других, возможно, не менее трагичных случаев, когда люди гибнут от насилия. Однако ответной реакции со стороны государства не было, "поэтому теперь мы решаем вопрос о компенсации политически", сказала министр.
Она добавила, что компенсацию можно требовать в уголовном процессе, однако в данном случае это будет одноразовое решение вне уголовного процесса.
На вопрос о возможной компенсации не только детям убитой женщины, но и ее матери Либиня-Эгнере ответила, что в настоящее время рассматривается круг лиц, которые получат компенсацию.
По мнению министра, с морально-этической точки зрения важны также искренние извинения на словах и поступках: "Прежде всего, это обязанность сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Здесь, как мне кажется, все причастные, в том числе и я как министр юстиции, действуют для того, чтобы и с точки зрения закона, и с точки зрения действий должностных лиц повторение подобного случая было бы невозможно".
31 июля президент Ринкевич подписал письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, в котором призывает Кабинет министров принять решение о выплате единовременной компенсации несовершеннолетним детям женщины, которую весной убил в Екабпилсском крае ее бывший муж Леон Русиньш.
Русиньш месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но защитить женщину не удалось. Сейчас убийца находится в международном розыске.
По мнению президента Латвии, компенсация должна составить не менее 50 000 евро. Подробнее читайте — здесь.