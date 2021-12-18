По крайней мере десять человек в Латвии получили четыре дозы вакцины от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На сегодняшний день не менее десяти человек в Латвии получили четыре дозы вакцины от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Как пояснили в отделе проекта вакцинации НСЗ, четвертая доза дается людям с ослабленным иммунитетом, которые получают три дозы при первичной вакцинации.

Первая четвертая доза была введена в стране 27 сентября, и, по данным НЗС, ее получил человек старше 60 лет. С тех пор еще двое из этой группы получили четвертую дозу — 2 ноября и 14 декабря.

Пять человек отмечены НСЗ в категории "другие жители", и все они получили четвертую дозу после 2 ноября. Два человека отмечены как вакцинированные по собственному желанию, и в этом случае четвертая доза была получена 10 октября и 1 ноября.

Данные также показывают, что трое из этих людей получили вакцину Pfizer/BioNTech, а семеро — Moderna.

В случае первичной вакцинации AstraZeneca все люди старше 18 могут получить бустерную дозу через пять месяцев после второй дозы. В случае однократной вакцины Johnson&Johnson все люди старше 18 лет могут получить третью вакцину, если после первичной вакцинации прошло восемь недель.

В случае Pfizer/BioNTech и Moderna все люди в возрасте 18 лет и старше могут быть вакцинированы через шесть месяцев после второй дозы.

Лицам, получившим одну дозу вакцины и имевшим позитивный ПЦР-тест, бустерная доза полагается через шесть месяцев после вакцинации или заболевания.

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