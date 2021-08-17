По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43% населения Латвии
Foto: LETA

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43,14% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Темпы вакцинации в понедельник оставались низкими — были привиты 3763 человека. 1944 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 1641 человек. Еще 178 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом в Латвии использовано 1 428 579 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 722 679 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова