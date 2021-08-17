По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43% населения Латвии

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 43,14% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Темпы вакцинации в понедельник оставались низкими — были привиты 3763 человека. 1944 человека вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 1641 человек. Еще 178 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом в Латвии использовано 1 428 579 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 722 679 человек.