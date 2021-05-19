По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 21% жителей Латвии

Во вторник первую дозу вакцины от Covid-19 получили не менее 5538 человек, и доля населения Латвии, получившего по крайней мере одну дозу вакцины, превысила 21%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник в Латвии прививки получили в общей сложности 11 485 человек, из них около половины получили первую дозу вакцины. Вторую прививку получили 5 173 человека, а вакцину Johnson&Johnson, которой требуется только одна доза — 774 человека.

До вторника включительно первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили не менее 401 945 человек, а 129 396 человек завершили процесс вакцинации.

По данным НСЗ, на прошлой неделе от Covid-19 было вакцинировано 102 035 человек, что больше, чем за любую другую полную неделю до того, и цель — прививать не менее 100 000 человек в неделю — была достигнута. За неделю с 3 по 9 мая было вакцинировано 82 704 человека.

Во вторник половина вакцинированных получила вакцину Pfizer/Biontech, примерно каждый третий — вакцину Moderna. Вакцина AstraZeneca в основном использовалась для второй дозы, и, несмотря на информацию Министерства здравоохранения о том, что вакцина этого производителя больше не используется для первой прививки, вчера 10 человек получили первую прививку AstraZeneca.