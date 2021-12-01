По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 77% латвийцев старше 12 лет
Foto: LETA

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 77% жителей Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения о числе вакцинированных до 30 ноября и данных Центрального статистического управления (ЦСУ) о населении страны по возрастным группам в начале 2021 года.

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В соответствии с этими данными, первую прививку от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз, до 30 ноября получили 77,28% населения в возрасте старше 12 лет и 78,87% населения в возрасте старше 18 лет. Курс вакцинации завершили 71,98% населения в возрасте старше 12 лет и 73,71% населения в возрасте старше 18 лет.

Согласно предварительным данным ЦСУ об общей численности населения Латвии в начале июля 2021 года, первую дозу вакцины и вакцину J&J получили 67,75% населения, а завершили курс вакцинации 63,22%.

В среду от Covid-19 привились по крайней мере 9215 человек, в том числе 1145 - первой дозой, 3501 - второй, 4082 - третьей, а 487 человека привиты вакциной J&J.

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