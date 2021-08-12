По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили более 800 000 латвийцев
Foto: F64

По крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили 802 602 жителя Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Темпы вакцинации в среду оставались низкими — были привиты 5928 человек. 3235 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2255 человек. Еще 438 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 37,74% населения Латвии, а 42,52% получили по крайней мере одну дозу вакцины.

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