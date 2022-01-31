По крайней мере одну прививку от Covid-19 получил 71% жителей Латвии
Foto: F64

По крайней мере одну прививку от Covid-19 получил 71% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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По данным Центрального статистического управления, в июле 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, из них по крайней мере одну прививку получили 71,03% населения, а завершили курс вакцинации 68,37%, из них 34,375% прошли бустерную вакцинацию.

В целом в Латвии бустерные вакцины получили 23,56% общей численности населения.

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 768 человек, из них 40 — первую дозу, 53 — вторую, 10 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а 665 — бустерной вакциной.

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