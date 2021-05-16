По крайней мере одну прививку от Covid-19 получила пятая часть населения Латвии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На данный момент хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 20,10% населения Латвии, а 6,06% населения завершили вакцинацию, свидетельствуют расчеты агентства LETA, основанные на данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ) и Центрального статистического управления (ЦСУ).

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До субботы включительно первую дозу вакцины от Covid-19 получил 379 681 человек, а процесс вакцинации завершили 114 464 человека.

В Литве и Эстонии завершивших процесс вакцинации значительно больше — 441 312 и 178 659 человек соответственно, свидетельствуют данные министерств здравоохранения обеих соседних стран.

Всего до субботы в Латвии было сделано 494 145 инъекций вакцины от Covid-19.

По данным НСЗ, за шесть дней этой недели прививки получил 87 431 человек, что больше, чем за любую другую полную неделю ранее. Например, на прошлой неделе с понедельника по воскресенье были вакцинированы 81 437 человек, на позапрошлой — 60 612.

По словам Иевы Стуре, представителя отдела проекта вакцинации НСЗ, в субботу в крупных центрах вакцинации Латвии прививки получили 9967 человек, в том числе в холле на Кипсале — 3950.

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