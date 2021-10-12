По крайней мере одну прививку от Covid-19 получили уже 51% населения
Foto: LETA

Темп вакцинации от Covid-19 продолжает медленно расти — на данный момент хотя бы одну вакцину получили 51,18% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Темп вакцинации растет уже месяц. За неделю с 6 сентября в стране вакцинировано 32 753 человека, а на каждой последующей неделе общее количество вакцинированных увеличивалось — с 13 по 19 сентября была введена 34 391 доза, 20-26 сентября — 41537 доз, с 27 сентября по 3 октября привиты 43 958 человек, а на прошлой неделе не менее 46 845 человек.

Соответственно увеличивается и среднее количество людей, вакцинируемых в день.

Вчера прививки от Covid-19 получили не менее 6356 человек. Вакцинацию проводили 208 медицинских учреждений

На данный момент в Латвии от "Covid-19" вакцинировано в общей сложности 963 221 человек, а 897 964 человека прошли полный курс вакцинации, что соответствует 47,71% населения Латвии.

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LETA

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